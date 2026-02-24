Σοκ στον Παναθηναϊκό με τον Έρικ Πάλμερ Μπράουν, ο οποίος έχει οστικό οίδημα και θα μείνει εκτός για τουλάχιστον ενάμισι μήνα!

Ακόμη ένας σοβαρός τραυματισμός φέτος για τον Παναθηναϊκό, καθώς ο Έρικ Πάλμερ Μπράουν έχει υποστεί οστικό οίδημα στο τρίτο μετατάρσιο του δεξιού του ποδιού και θα μείνει εκτός για τουλάχιστον έξι εβδομάδες.

Ο Αμερικανός στόπερ τραυματίστηκε στο παιχνίδι με την Βικτόρια Πλζεν και θα χάσει όλες τις αναμετρήσεις μέχρι το φινάλε της κανονικής διάρκειας της Super League, όπως φυσικά και την ρεβάνς με τους Τσέχους.

Ο έμπειρος άσος έχει ξανά ραντεβού με την ατυχία, όπως και πέρσι τέτοια εποχή, όταν είχε μείνει εκτός μετά το πρώτο παιχνίδι με την Βίκινγκουρ στο Ελσίνκι.