Το Πανθεσσαλικό θα γεμίσει από οπαδούς της ΑΕΚ την ερχόμενη Κυριακή στο ματς με τον Βόλο, με την Ένωση να ζητάει όλα τα διαθέσιμα εισιτήρια.

Η ΑΕΚ βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας, παίζει ωραίο ποδόσφαιρο και την Κυριακή αναμένεται να έχει αρκετές χιλιάδες οπαδών της στις εξέδρες του Πανθεσσαλικού στο ματς με τον Βόλο.

Άλλωστε η ΑΕΚ προέρχεται από δύο εκτός έδρας σε Σέρρες και Τούμπα και από το κεκλεισμένων ματς με τον Λεβαδειακό, κάτι που κάνει ακόμα μεγαλύτερη την προσμονή των φίλων της να τη δουν από κοντά στον Βόλο.

Η ΑΕΚ έχει ζητήσει από την αρχή όλα τα διαθέσιμα εισιτήρια που θα είναι σίγουρα πάνω από 10.000. Η διαδικασία πώλησής τους θα γίνει μέσα από τα link του Βόλου και η διαδικασία θα τρέξει σταδιακά. Γι' αυτό και τη δεδομένη στιγμή δεν μπορεί να γίνει εκτίμηση για πόσο πάνω από τις 10.000 θα είναι τελικά τα εισιτήρια που θα βγουν προς πώληση.

Η ΑΕΚ λίγο αργότερα ανακοίνωσε την έναρξη της διάθεσης των εισιτηρίων για τους φίλους της Ένωσης. Ήδη ο Βόλος είχε προχωρήσει σε ανακοίνωση των λεπτομερειών.

Οι λεπτομέρειες για τα εισιτήρια για το ματς της ΑΕΚ στο Πανθεσσαλικό

H ΠΑΕ Βόλος ενημερώνει ότι ξεκίνησε η προπώληση των εισιτηρίων για τον αγώνα ΒΟΛΟΣ – ΑΕΚ (Κυριακή 1/3/26, 17.30) για την 23η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Οι τιμές των εισιτηρίων έχουν ως εξής:

VIP: 50 ευρώ

Δυτική εξέδρα (σκέπαστρο): 30 ευρώ

Ανατολική εξέδρα (Θύρες 43-56): 30 ευρώ

Βόρειο πέταλο (Θύρες 31-42): 20 ευρώ

Παράλληλα, η ΠΑΕ Βόλος ενημερώνει ότι έπειτα από αίτημα της ΠΑΕ ΑΕΚ θα διαθέσει εισιτήρια στους φιλοξενούμενους φιλάθλους.

Οι φίλοι του Βόλου θα μπορούν να προμηθευτούν τα εισιτήρια τους που αντιστοιχούν στη Δυτική εξέδρα (σκέπαστρο) από τα γραφεία της ΠΑΕ Βόλος (Πανθεσσαλικό) καθημερινά και έως την Παρασκευή (27/2) από τις 9.00 π.μ. έως τις 5.00 μ.μ., το Σάββατο από τις 10.00 π.μ. έως τις 2.00 μ.μ. και την Κυριακή ημέρα του αγώνα από τις 10.00 π.μ. έως τις 1.00 μ.μ.

Επιπλέον, οι φίλοι του Βόλου μπορούν να προμηθευτούν τα εισιτήρια τους μέχρι και την έναρξη του αγώνα, μέσω της TICKETMASTER πατώντας ΕΔΩ

H αγορά εισιτηρίων από τα γραφεία της ΠΑΕ Βόλος γίνεται μόνο με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα.

Για την αγορά εισιτηρίων απαραίτητη προϋπόθεση είναι τα εξής: Ονοματεπώνυμο, ΑΜΚΑ, Αριθμός ταυτότητας, τηλέφωνο και email

Οι φίλοι της ΑΕΚ θα μπορούν να προμηθευτούν τα εισιτήρια τους που αντιστοιχούν στην Ανατολική εξέδρα (Θύρες 43-56) ή το Βόρειο πέταλο (Θύρες 31-42) μέσω της TICKETMASTER κατόπιν σχετικής ενημέρωσης – ανακοίνωσης από την ΠΑΕ ΑEK.

Η είσοδος των φιλάθλων για τη Θύρα των VIP θα γίνεται από την κεντρική πύλη του Πανθεσσαλικού σταδίου και την είσοδο των VIP.

Η είσοδος των φιλάθλων του Βόλου για όλες τις υπόλοιπες θύρες θα γίνεται από την 2η Πεζογέφυρα.

Η είσοδος των φιλάθλων της ΑΕΚ για την Ανατολική εξέδρα (θύρες 43-56) θα γίνεται από την 1η πεζογέφυρα και για το Βόρειο πέταλο (θύρες 31-42) θα γίνεται από την 3η πεζογέφυρα.

*Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των φιλάθλων και για να μην παρατηρηθούν φαινόμενα συνωστισμού και καθυστέρησης εισόδου στις εξέδρες, καλούνται οι φίλαθλοι των δύο ομάδων όπως προσέλθουν εγκαίρως στην εγκατάσταση του Πανθεσαλικού σταδίου.

Ολα όσα πρέπει να ξέρετε για την ενεργοποίηση των εισιτηρίων και την είσοδο των φιλάθλων στο γήπεδο

Η ΠΑΕ Βόλος ενημερώνει τους φίλους της ομάδας ότι για την είσοδό τους στο γήπεδο βάση του νέου Νόμου, απαιτείται η ενεργοποίηση του εισιτηρίου τους (αγώνα ή διαρκείας) μέσω του gov.gr wallet

Αγοράζοντας κωδικούς εισιτηρίων, θα σας αποστέλλεται email με ένα αρχείο PDF ανά κωδικό/εισιτήριο όπου και θα χρησιμοποιείται αυτός ο κωδικός για την προσωποποίηση στο gov.gr wallet

Για την ενεργοποίηση των εισιτηρίων μέσω του gov.gr wallet ακολουθήστε τη διαδικασία όπως περιγράφεται ΕΔΩ

Η ΠΑΕ Βόλου δεν εμπλέκεται στη διαδικασία προσθήκης του ψηφιακού εισιτηρίου στο Gov.gr wallet από την αγορά του και εντεύθεν. Για οποιαδήποτε τεχνικό πρόβλημα παρουσιαστεί σχετικά με την προσθήκη στο Gov.gr Wallet ή τυχόν δυσλειτουργίες ή άτομα που δεν έχουν πρόσβαση σε αυτό, θα πρέπει να ανατρέξουν αποκλειστικά στο https://support.gov.gr/guide/ ή πατήστε ΕΔΩ.