Superleague, η βαθμολογία: Η ΑΕΚ στο +2 από τον Ολυμπιακό και το +5 από τον ΠΑΟΚ!

Η ΑΕΚ επικρατώντας του Λεβαδειακού, επέστρεψε στην πρώτη θέση της βαθμολογίας και το +2 από τον Ολυμπιακό, ενώ αύξησε την διαφορά από τον ΠΑΟΚ στους 5 βαθμούς.

Με το άνετο τρίποντο επί του Λεβαδειακού η ΑΕΚ, επέστρεψε ξανά μόνη στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα (εκεί που βρέθηκε για ένα 24ωρο ο Ολυμπιακός μετά τη νίκη επί του Παναιτωλικού το Σάββατο) και μάλιστα με σχετικό κέρδος αφού η γκέλα του ΠΑΟΚ στη Λάρισα, έδωσε αέρα 5 βαθμών στην Ενωση κόντρα σε ένα συνδιεκδικητή του τίτλου.

Όσο αφορά την «μάχη της 4ης θέσης» το διπλό του Παναθηναϊκού στο Ηράκλειο επί του ΟΦΗ τον φέρνει στο -3 από τον Λεβαδειακό, έχοντας και παιχνίδι λιγότερο. Τέλος όσο αφορά την υπόθεση της παραμονής, κέρδη είχαν η ΑΕΛ Novibet και η Κηφισιά με τους βαθμούς που πήραν από ΠΑΟΚ και Άρη αντίστοιχα!

Tα αποτελέσματα της αγωνιστικής (22η)

Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος 1-2

Ολυμπιακός – Παναιτωλικός 2-0

ΟΦΗ – Παναθηναϊκός 0-2

Πανσερραϊκός – Βόλος 2-1

ΑΕΛ Novibet – ΠΑΟΚ 1-1

Αρης – Κηφισιά 1-1

ΑΕΚ – Λεβαδειακός 4-0

Η βαθμολογία (22η αγωνιστική)

1. AEK 52

2. Ολυμπιακός 50

3. ΠΑΟΚ 47 (21 αγ.)

4. Λεβαδειακός 39

-------------------------------------

5. Παναθηναϊκός 36 (21 αγ.)

6. Άρης 28

7. Βόλος 26

8. ΟΦΗ 25 (21 αγ.)

--------------------------------------

9. Ατρόμητος 24

10. Παναιτωλικός 21

11. Κηφισιά 21 (21 αγ.)

12. ΑΕΛ Novibet 21

13. Αστέρας Τρίπολης 16

14. Πανσερραϊκός 12

*Εκκρεμούν τα εξ αναβολής παιχνίδια Παναθηναϊκός – ΟΦΗ, Κηφισιά – ΠΑΟΚ

H επόμενη αγωνιστική (23η)

Σάββατο 28 Φεβρουαρίου

ΟΦΗ – ΑΕΛ Νovibet (5μμ)

Ατρόμητος – Παναιτωλικός (7.30μμ)

Κηφισιά – Λεβαδειακός (8μμ)

Κυριακή 1 Μαρτίου

Πανσερραϊκός – Ολυμπιακός (4μμ)

Βόλος – ΑΕΚ (5.30μμ)

ΠΑΟΚ – Αστέρας Τρίπολης (7μμ)

Παναθηναϊκός – Αρης (8μμ)