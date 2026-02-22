Superleague, η βαθμολογία: Η ΑΕΚ στο +2 από τον Ολυμπιακό και το +5 από τον ΠΑΟΚ!
Με το άνετο τρίποντο επί του Λεβαδειακού η ΑΕΚ, επέστρεψε ξανά μόνη στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα (εκεί που βρέθηκε για ένα 24ωρο ο Ολυμπιακός μετά τη νίκη επί του Παναιτωλικού το Σάββατο) και μάλιστα με σχετικό κέρδος αφού η γκέλα του ΠΑΟΚ στη Λάρισα, έδωσε αέρα 5 βαθμών στην Ενωση κόντρα σε ένα συνδιεκδικητή του τίτλου.
Όσο αφορά την «μάχη της 4ης θέσης» το διπλό του Παναθηναϊκού στο Ηράκλειο επί του ΟΦΗ τον φέρνει στο -3 από τον Λεβαδειακό, έχοντας και παιχνίδι λιγότερο. Τέλος όσο αφορά την υπόθεση της παραμονής, κέρδη είχαν η ΑΕΛ Novibet και η Κηφισιά με τους βαθμούς που πήραν από ΠΑΟΚ και Άρη αντίστοιχα!
Tα αποτελέσματα της αγωνιστικής (22η)
Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος 1-2
Ολυμπιακός – Παναιτωλικός 2-0
ΟΦΗ – Παναθηναϊκός 0-2
Πανσερραϊκός – Βόλος 2-1
ΑΕΛ Novibet – ΠΑΟΚ 1-1
Αρης – Κηφισιά 1-1
ΑΕΚ – Λεβαδειακός 4-0
Η βαθμολογία (22η αγωνιστική)
1. AEK 52
2. Ολυμπιακός 50
3. ΠΑΟΚ 47 (21 αγ.)
4. Λεβαδειακός 39
-------------------------------------
5. Παναθηναϊκός 36 (21 αγ.)
6. Άρης 28
7. Βόλος 26
8. ΟΦΗ 25 (21 αγ.)
--------------------------------------
9. Ατρόμητος 24
10. Παναιτωλικός 21
11. Κηφισιά 21 (21 αγ.)
12. ΑΕΛ Novibet 21
13. Αστέρας Τρίπολης 16
14. Πανσερραϊκός 12
*Εκκρεμούν τα εξ αναβολής παιχνίδια Παναθηναϊκός – ΟΦΗ, Κηφισιά – ΠΑΟΚ
H επόμενη αγωνιστική (23η)
Σάββατο 28 Φεβρουαρίου
ΟΦΗ – ΑΕΛ Νovibet (5μμ)
Ατρόμητος – Παναιτωλικός (7.30μμ)
Κηφισιά – Λεβαδειακός (8μμ)
Κυριακή 1 Μαρτίου
Πανσερραϊκός – Ολυμπιακός (4μμ)
Βόλος – ΑΕΚ (5.30μμ)
ΠΑΟΚ – Αστέρας Τρίπολης (7μμ)
Παναθηναϊκός – Αρης (8μμ)
Σύμφωνα με τον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΚΑΠ) της ΕΠΟ (άρθρο 20) τα κριτήρια ισοβαθμίας είναι τα εξής:
Σε περίπτωση που προκύπτει ισοβαθμία ομάδων για τις θέσεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του ΚΑΠ, τότε για τις ομάδες που ισοβαθμούν συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με τα ακόλουθα, κατά σειρά, κριτήρια:
-το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).
-τη διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).
-τη διαφορά τερμάτων στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
-την καλύτερη επίθεση στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
-Οι περισσότερες νίκες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
-Η καλύτερη επίθεση στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
-Οι περισσότερες νίκες στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
