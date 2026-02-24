Σε κυκλοφορία τέθηκαν τα εισιτήρια για τους οπαδούς της ΑΕΚ στον Βόλο ενόψει της κυριακάτικης αναμέτρησης στο Πανθεσσαλικό.

«Κιτρινίζει» ο Βόλος την ερχόμενη Κυριακή καθώς η ΑΕΚ έχει ζητήσει όλα τα διαθέσιμα εισιτήρια, τα οποία θα είναι σίγουρα πάνω από 10.000 για να ικανοποιήσει τη μεγάλη ζήτηση που υπάρχει από τον κόσμο της.

Τα εισιτήρια για τους οπαδούς της Ένωσης τέθηκαν σε κυκλοφορία με τις τιμές στα 20 και στα 3ο ευρώ.

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ για τα εισιτήρια στο Πανθεσσαλικό

Η ΠΑΕ ΑΕΚ ενημερώνει τους φιλάθλους της ομάδας μας ότι άρχισε η διάθεση των εισιτηρίων για την εκτός έδρας αναμέτρηση της 23ης αγωνιστικής της STOIXIMAN Super League 2025-26, με αντίπαλο τον Βόλο ΝΠΣ, η οποία θα διεξαχθεί την Κυριακή 1 Μαρτίου (17:30) στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.

Η διάθεση των εισιτηρίων για τους φιλάθλους της ΑΕΚ θα γίνουν μόνο διαδικτυακά και η τιμή τους είναι 20 ευρώ για το Βόρειο Πέταλο και 30 ευρώ για τα Ανατολικά Διαζώματα. Οι φίλοι της ομάδας μας μπορούν προμηθευτούν τα εισιτήριά τους μέσα από τα ακόλουθα links:

Για το Βόρειο Πέταλο πατήστε ΕΔΩ.

Για τα Ανατολικά Διαζώματα πατήστε ΕΔΩ.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για την είσοδο στο γήπεδο είναι υποχρεωτική η ενεργοποίηση των εισιτηρίων μέσω της εφαρμογής gov.gr Wallet. Η διαδικασία είναι η ίδια με αυτή που ισχύει και στα εντός έδρας παιχνίδια της ομάδας μας.

Το QR Code του ηλεκτρονικού εισιτηρίου θα πρέπει απαραίτητα να ταυτοποιηθεί μέσα από την εφαρμογή και χωρίς την ταυτοποίηση αυτή δεν θα είναι δυνατή η είσοδος στο γήπεδο.