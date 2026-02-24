Η πιο «τρελή» ομάδα στη Super League: Πορεία πρωταθλητισμού εκτός, τελευταία εντός - Τι συμβαίνει με τον Ατρόμητο

Ο Ατρόμητος παρουσιάζει μια μοναδική ανισορροπία στη Super League, καθώς φιγουράρει στην 4η θέση της εκτός έδρας βαθμολογίας ενώ την ίδια στιγμή είναι τελευταίος εντός έδρας με μόλις μία νίκη.

Μετά το πέρας της 22ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, ο Ατρόμητος παρουσιάζει μια αξιοσημείωτη στατιστική απόκλιση όσον αφορά τη βαθμολογική του συγκομιδή εντός κι εκτός έδρας.

Η ομάδα του Περιστερίου βρίσκεται συνολικά στην 9η θέση του βαθμολογικού πίνακα του πρωταθλήματος με 24 βαθμούς, ωστόσο η κατανομή αυτών των βαθμών αναδεικνύει δύο εντελώς διαφορετικά «πρόσωπα» για την ομάδα του Ντούσαν Κέρκεζ.

Η συγκομιδή του Ατρομήτου εντός έδρας

Όσον αφορά τους αγώνες που έχουν διεξαχθεί στο Περιστέρι, ο Ατρόμητος καταλαμβάνει τη 14η και τελευταία θέση της σχετικής βαθμολογίας. Σε 11 αναμετρήσεις εντός της έδρας της, η ομάδα έχει καταφέρει να συγκεντρώσει μόλις 7 βαθμούς. Η μοναδική νίκη που πέτυχε μπροστά στον κόσμο της ήταν το 2-0 απέναντι στον ΠΑΟΚ, τον περασμένο Δεκέμβριο.

Αντιθέτως, η ομάδα έχει γνωρίσει έξι ήττες στο γήπεδό της από τους Άρη, Κηφισιά, Βόλο, Αστέρα Aktor, Ολυμπιακό και ΟΦΗ. Τη λίστα των βαθμολογικών της απωλειών στο Περιστέρι, συμπληρώνουν οι τέσσερις ισοπαλίες που έφερε με αντιπάλους την ΑΕΛ Novibet, τον Λεβαδειακό, τον Παναθηναϊκό και τον Πανσερραϊκό.

Η διαφορετική εικόνα εκτός έδρας

Στον αντίποδα, η παρουσία του Ατρομήτου μακριά από το «σπίτι» του είναι εκ διαμέτρου αντίθετη. Η ομάδα του Κέρκεζ βρίσκεται στην 4η θέση της βαθμολογίας των εκτός έδρας αγώνων, έχοντας συγκεντρώσει 17 βαθμούς. Στην κατάταξη αυτή υπολείπεται μόνο των ΑΕΚ, Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ που καταλαμβάνουν τις πρώτες θέσεις.

Συγκεκριμένα, ο Ατρόμητος έχει πετύχει πέντε «διπλά», αυτά στις έδρες των Παναιτωλικού, ΟΦΗ, Βόλου, Κηφισιάς και Αστέρα Aktor. Παράλληλα, έχει αποσπάσει δύο ισοπαλίες (Πανσερραϊκός και ΑΕΛ Novibet), ενώ έχει ηττηθεί τέσσερις φορές. Οι μεγαλύτερες σε έκταση ήττες που έχει υποστεί μακριά από το Περιστέρι έχουν καταηγραφεί στο ματς με την ΑΕΚ (4-1), αλλά και τον Ολυμπιακό (3-0).

Εν ολίγοις, η ομάδα του Περιστερίου φέτος παρουσιάζει δύο αντίθετα πρόσωπα, γιατί από τη μία πλευρά φαίνεται να λειτουργεί αποτελεσματικά εκτός έδρας, ενώ από την άλλη, φαίνεται να χαρακτηρίζεται από μια δυσεξήγητη αδυναμία διαχείρισης των αγώνων του πρωταθλήματος στο δικό της γήπεδο.