Τα γκολ και οι καλύτερες φάσεις της αναμέτρησης Αστέρας Aktor - Ατρόμητος 1-2.

Ο Ατρόμητος πήρε σπουδαία νίκη στην Τρίπολη επί του Αστέρα Aktor με 2-1 και συνεχίζει να ελπίζει σε συμμετοχή στα playoffs των θέσεων 5-8.

Οι φιλοξενούμενοι είχαν τον έλεγχο σε όλο το πρώτο ημίχρονο χάνοντας σημαντικές ευκαιρίες για να ανοίξουν το σκορ, κάτι που κατάφεραν στο 27'. Αρχικά ο Γιουμπιτάνα βρέθηκε σε θέση βολής με τον Παπαδόπουλο να νικάει τον Βέλγο και να στέλνει τη μπάλα κόρνερ. Ένα κόρνερ που εκτελέστηκε με πάσα στον Γιουμπιτάνα, που έκανε ωραία σέντρα και ο Μανσούρ με κεφαλιά σημείωσε το 0-1.

Ο Ατρόμητος συνέχισε να έχει τον έλεγχο και να βρίσκεται συνεχώς κοντά στην εστία του Παπαδόπουλου. Μια πίεση που απέδωσε καρπούς στο 41'. Οι «κυανόλευκοι» έκλεψαν την μπάλα, έφυγαν εξαιρετικά στην κόντρα και ο Γιουμπιτάνα με πολύ όμορφο πλασέ πέτυχε το 2-0.

Στο δεύτερο ημίχρονο οι φιλοξενούμενοι έδωσαν πολύ χώρο στον Αστέρα. Έτσι, φτάσαμε στο 79', όπου ο Μπαρτόλο με εντυπωσιακό σουτ μείωσε σε 2-1 πετυχαίνοντας σίγουρα το πιο όμορφο φετινό γκολ της ομάδας του και ένα από τα πιο όμορφα συνολικά φέτος.

