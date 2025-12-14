Με κεφαλιά του Σταυρόπουλου στο 17' και πέναλτι του Φαν Φέερτ στο 90' +5' ο Ατρόμητος υποχρέωσε τον ελλιπή και φλύαρο ΠΑΟΚ στη δεύτερη ήττα του και έφτασε στο +4 από την προτελευταία ΑΕΛ.

Από τον Νοέμβριο του 2021 ο Ατρόμητος είχε να νικήσει τον ΠΑΟΚ και το έκανε απόψε με το ίδιο σκορ (2-0) επικρατώντας δίκαια ενός κακού, κάκιστου «Δικεφάλου», φάντασμα του καλού εαυτού του.

Επιστροφή Κωνσταντέλια, εκτός ο Ζίβκοβιτς

Παρά τις σημαντικές απουσίες και την επιβάρυνση από τα συνεχόμενα παιχνίδια, ο ΠΑΟΚ πήγε στο Περιστέρι με δεδομένη τη στήριξη του κόσμου του, αλλά και την επιστροφή του Γιάννη Κωνσταντέλια στο βασικό σχήμα, μετά το Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ στις αρχές του περασμένου Νοεμβρίου.

Ο «Δικέφαλος» ταξίδεψε στην Αθήνα με σημαντικές απουσίες. Εκτός μάχης παραμένουν οι Μιχαηλίδης, Πέλκας και Γιακουμάκης, ενώ δεν κατάφεραν να επιστρέψουν ούτε οι Λόβρεν και Σάστρε, που προστέθηκαν στη λίστα των τραυματιών. Σ’ αυτούς προστέθηκε και ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς, ο οποίος ένοιωσε ενοχλήσεις και αποκλείστηκε από την αποστολή.

Έτσι ξεκίνησαν οι δύο ομάδες

Σε ό,τι αφορά την ενδεκάδα, κάτω από τα δοκάρια ήταν ο Παβλένκα, με την αμυντική τετράδα να απαρτίζεται από τους Κένι, Κεντζιόρα, Βολιάκο και Τέιλορ. Στη μεσαία γραμμή, δίπλα στον Μεϊτέ, ξεκίνησε ο Μπιάνκο, ενώ στη μεσοεπιθετική γραμμή εκτός από την επιστροφή του Γιάννη Κωνσταντέλια στο αρχικό σχήμα, είχαμε τους Ντεσπόντοφ και Τάισον στα άκρα και τον Τσάλοφ στην κορυφή της επίθεσης.

Για τον Ατρόμητο, ο Χουτεσιώτης ήταν κάτω από την εστία, με τους Μανσούρ και Σταυρόπουλο στα στόπερ, ενώ οι Κίνι -Ούρονεν ήταν στα δύο άκρα της άμυνας

Το δίδυμο Τσιγγάρας-Μίχορλ ήταν οι εσωτερικοί μέσοι, ενώ η μεσοεπιθετική τριάδα αποτελούνταν από τους Μπάκου, Γιουμπιτάνα και Μουτουσαμί πίσω από τον φορ Τσαντίλα.

Το πάθημα δεν έγινε μάθημα

Στο φινάλε του πρώτου μέρους ο φωτεινός πίνακας στο Δημοτικό στάδιο του Περιστερίου έδειχνε: «Ατρόμητος 1 – ΠΑΟΚ 0». Οι «ασπρόμαυροι» για μόλις δεύτερη φορά πήγαιναν στα αποδυτήρια πίσω στο σκορ (η πρώτη στη Λεωφόρο με ΠΑΟ) χωρίς να έχουν καταλάβει πως είχε συμβεί αυτό από μια ομάδα, που είχε ως πρώτο μέλημα να αμυνθεί σωστά και δεν είχε κάνει φάση πέραν αυτής του 16ου λεπτού και το 1-0.

Μια φάση… ευγενική χορηγία του Βολιάκο. Ο Ιταλός αμυντικός έκανε αχρείαστο φάουλ στον Γιουμπιτάνα πάνω στη γραμμή και έβαλε την ομάδα του σε θέση άμυνας. Το πάθημα δεν έγινε μάθημα στους παίκτες του Λουτσέσκου.

Ο Παβλένκα «κόλλησε» κάτω από τα δοκάρια, η άμυνα του ΠΑΟΚ εκτέθηκε για πολλοστή φορά και από το καλό χτύπημα του Μίχορλ, ο Σταυρόπουλος από το ύψος της μικρής περιοχής έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το πρώτο του γκολ στη Super League!

O «Δικέφαλος» προσπάθησε να αντιδράσει. Έκλεισε τον Ατρόμητο στο μισό γήπεδο και άγγιξε την ισοφάριση με τον Κωνσταντέλια (18’) και με τον Ντεσπόντοφ (26’), αμφότεροι νικήθηκαν από τον Χουτεσιώτη.

Δεν είχε τρόπο να… ρίξει το μπλε τείχος

Ο ΠΑΟΚ συνέχισε την πίεση από το ξεκίνημα του β’ μέρους δίχως να μπορεί να διασπάσει την πολυπρόσωπη άμυνα των γηπεδούχων, με τον Λουτσέσκου να προχωράει στο 63ο λεπτό σε τριπλή αλλαγή (Μύθου, Οζντόεφ, Μπάμπα μέσα) σε μια προσπάθεια να κάνει την ομάδα του πιο δημιουργική στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου.

Οι δύο (Μπάμπα και Οζντόεφ), είτε μπήκαν, είτε δεν μπήκαν στο ματς, δεν άλλαξαν το παραμικρό για την ομάδα της Θεσσαλονίκης, που είχε μια ανούσια κατοχή της μπάλας δίχως την παραμικρή έμπνευση και τρόπο για το πως θα μπορούσε να… ρίξει το μπλε τείχος που είχαν στήσει οι Περιστεριώτες με 10 παίκτες πίσω από την μπάλα.

Ο Μπάκου στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων έχασε την ευκαιρία να τελειώσει το ματς, κάτι που το έκανε στο 94’ ο Φαν Βέερτ από την «άσπρη βούλα». Ο Τζοβάρας με το που μπήκε στο ματς εκμεταλλεύτηκε την ασυνεννοησία Κένι Παβλένκα, ο τελευταίος τον ανέτρεψε και ο Ολλανδός έκανε το 2-0.

MVP: Ο Σταυρόπουλος για το γκολ που έβαλε και για όλη την αμυντική συμπεριφορά του.

ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥΣ: Μεγάλο παιχνίδι από Μανσούρ και Τσιγγάρα.

Ο ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Είτε έπαιξε για 63’ λεπτά, είτε δεν έπαιξε ο Τσάλοβ ήταν το ίδιο πράγμα.

Η ΓΚΑΦΑ: Τι κάνεις αγόρι μου φάουλ, πάνω στη γραμμή του άουτ και με τον αντίπαλο να έχει γυρισμένη την πλάτη. Που να μην ήταν και Ιταλός ο Βολιάκο.

ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης κλήθηκε από τον Τζήλο να εξετάσει τη φάση του 37ου λεπτού, εμμένοντας στην απόφαση του για μη πέναλτι και κίτρινη στον Ντεσπόντοφ.

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA: Ο ΠΑΟΚ κάποια στιγμή θα το πλήρωνε και στο ελληνικό πρωτάθλημα όλη αυτή την επιβάρυνση και την έλλειψη ενέργειας από τα συνεχόμενα παιχνίδια, Κυριακή – Πέμπτη – Κυριακή. Ξέμεινε από λύσεις, από ιδέες, από παίκτες, δεν πήρε το παραμικρή βοήθεια από τον πάγκο, έχασε τρεις βαθμούς από μια ομάδα που πέτυχε ένα γκολ και έμεινε προσηλωμένη στα αμυντικά καθήκοντα της μέχρι να βρει ένα δεύτερο γκολ στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων.

Ατρόμητος (Ντούσαν Κέρκεζ): Χουτεσιώτης, Κίνι, Σταυρόπουλος, Μανσούρ, Ούρονεν, Μουτουσάμι, Τσιγγάρας, Γιουμπιτάνα (86’ Καραμάνης), Μίχορλ (74’ Αϊτόρ), Μπάκου (92’ Τζοβάρας), Τσαντίλας (74’ Φαν Βέερτ)

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Βολιάκο, Τέιλορ (63’ Μπάμπα), Μπιάνκο (63’ Οζντόεφ), Μεϊτέ (74’ Καμαρά), Τάισον, Κωνσταντέλιας, Ντεσπόντοφ (80’ Ιβανούσετς) , Τσάλοβ (63’ Μύθου)