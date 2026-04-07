Η αποστολή του Ατρομήτου για την εντός έδρας αναμέτρηση με την Κηφισιά για τη 2η αγωνιστική των Play Out της Stoiximan Super League (8/4, 19:00).

O Aτρόμητος ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το πρώτο του εντός έδρας παιχνίδι στη διαδικασία των Play Out των Stoiximan Super League με αντίπαλο την Κηφισιά, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής.

Στη διάθεση του Ντούσαν Κέρκεζ επέστρεψε ο Στίβεν Τσούμπερ, ο οποίος ήταν τιμωρημένος κόντρα στον Παναιτωλικό, όπως και ο Σάμουελ Μουτουσαμί. Θυμίζουμε πως ο διεθνής χαφ έχασε το ματς του Αγρινίου, καθώς ήταν στην πατρίδα του για τιμητική βράβευση, λόγω της πρόκρισης στο Παγκόσμιο Κύπελλο, λαμβάνοντας τον τίτλο του Ιππότη του Εθνικού Τάγματος από τον Πρόεδρο της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό.

Από την άλλη, εκτός παραμένουν οι Σίμος Μήτογλου και Κίνι, οι οποίοι έχουν μπει σε ρυθμό προπονήσεων, όμως κρίθηκαν ανέτοιμοι και η επιστορφή τους πάει για μετά το Πάσχα.

Η αποστολή του Ατρόμητου

Γκουγκεσασβίλι, Χουτεσιώτης, Αθανασίου, Μουντές, Παπαδόπουλος, Ούρονεν, Μανσούρ, Σταυρόπουλος, Τσακμάκης, Καραμάνης, Αμπαρτζίδης, Μίχορλ, Μουτουσαμί, Τσιγγάρας, Γιουμπιτάνα, Μπάκου, Πνευμονίδης, Τζοβάρας, Ουκάκι, Τσούμπερ, Τσαντίλας, Τσιλούλης, Φαν Βέερτ