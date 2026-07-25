Συνεχείς οι επαφές του Χαβιέρ Ριμπάλτα με τον Μάρκο Νίκολιτς και στις προπονήσεις της ΑΕΚ. Αποστολή στο Άπελντορν: Δημήτρης Βέργος

Σχεδόν σε κάθε προπόνηση της ΑΕΚ εδώ στο Άπελντορν της Ολλανδίας ο Χαβιέρ Ριμπάλτα τα λέει με τον Μάρκο Νίκολιτς κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Κάτι που προφανώς γίνεται έτσι κι αλλιώς σε καθημερινή βάση και εκτός προπονήσεων, ειδικά όταν βρισκόμαστε εν μέσω καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου.

Ειδικά όμως στην πρωινή προπόνηση του Σαββάτου, καθώς το πρόγραμμα ήταν σε εξέλιξη, η συζήτηση των δυο αντρών κράτησε για αρκετά λεπτά. Συγκεκριμένα οι Ριμπάλτα και Νίκολιτς είχαν κουβέντα για ένα 20λεπτο, ενώ στη συζήτηση προστέθηκε κάποια στιγμή και ο άμεσος συνεργάτης του Ριμπάλτα, ο Κώστας Σταυροθανασόπουλος.

Οι επαφές, όπως γίνεται αντιληπτό, κορυφώνονται καθώς βρισκόμαστε σε φάση διαπραγματεύσεων, με την απόκτηση του χαφ να επείγει και μένει να φανεί τι εξελίξεις θα υπάρξουν μέσα στα επόμενα 24ωρα.

Το βίντεο του Gazzetta από την πρωινή συζήτηση του Ριμπάλτα με τον Νίκολιτς:

🦅🗣️ Τα είπαν για αρκετά λεπτά Ριμπάλτα και Νίκολιτς κατά τη διάρκεια της προπόνησης του Σαββάτου#aekfc



Αποστολή στην Ολλανδία: Δημήτρης Βέργος pic.twitter.com/FWx0pdO4GR — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) July 25, 2026

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