ΑΕΚ: Το χιούμορ του Βίντα και η on camera αποθέωση στον γυμναστή Κώστα Κωνσταντόπουλο
Σε μεγάλα κέφια είναι σχεδόν πάντα ο Ντομαγκόι Βίντα, ο οποίος εκτός από την εμπειρία που δίνει στο σύνολο της ΑΕΚ προσφέρει και ανεπανάληπτες στιγμές με το χιούμορ του.
Ο Κροάτης στόπερ στην πρωινή προπόνηση του Σαββάτου κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης υπό τις οδηγίες του Κώστα Κωνσταντόπουλου είδε τα κινητά των ρεπόρτερ που «έγραφαν» και αποθέωσε on camera τον γυμναστή της Ένωσης.
«Η καλύτερη προθέρμανση κόουτς. Ο κόουτς Κώστας, ο καλύτερος», ήταν τα λόγια του Βίντα που τα είπε δυνατά προκειμένου να ακουστούν στην κάμερα, ενώ λίγο πιο μετά αποθέωσε και τον Ηλία Κυριακίδη τον οποίο αποκάλεσε legend!
🦅💥 Οι ατάκες Βίντα και η on camera αποθέωση στον γυμναστή Κώστα Κωνσταντόπουλο#aekfc
Αποστολή στην Ολλανδία: Δημήτρης Βέργος pic.twitter.com/mreb3rjVsY— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) July 25, 2026
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