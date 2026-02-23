Ο Άρης έχει σοβαρά παράπονα για τις αποφάσεις των Τσακαλίδη-Σιδηρόπουλου στην ισοπαλία με την Κηφισιά στο «Κλ. Βικελίδης».

Η απόφαση απομάκρυνσης του Μανόλο Χιμένεθ από την τεχνική ηγεσία σε συνδυασμό με τη ανάληψη των σχετικών καθηκόντων από τον Μιχάλη Γρηγορίου, προφανέστατα, κυριαρχούν στην επικαιρότητα του Άρη, ωστόσο, στον αγώνα με την Κηφισιά έλαβαν χώρα σοβαρά διαιτητικά λάθη τα οποία έχουν προκαλέσει την οργή των ανθρώπων του Άρη. Η ΠΑΕ δεν σκοπεύει να προχωρήσει σε επίσημη διαμαρτυρία για τις αποφάσεις των Τσακαλίδη-Σιδηρόπουλου, είναι ξεκάθαρο όμως ότι υπάρχει οργή για τις αποφάσεις τους.

Ειδικά για τη φάση του 83ου λεπτού και την ξεκάθαρη παράβαση-πέναλτι έπειτα από κεφαλιά του Μιγκέλ Αλφαρέλα και πεντακάθαρο χέρι του Ούγκο Σόουζα. Μάλιστα, η πρόθεση ήταν ευδιάκριτη από τον Πορτογάλο κεντρικό αμυντικό της Κηφισιάς καθώς έκανε φανερή επαφή με το χέρι με σκοπό να ανακόψει την πορεία της μπάλας. Κι αν υπάρχει ένα ελαφρυντικό για τον διαιτητή Τσακαλίδη – αν και στην πραγματικότητα δεν υφίσταται καθώς είχε… πεντακάθαρο οπτικό πεδίο και κανέναν παίκτη μπροστά του – τούτο δεν υφίσταται για τον Τάσο Σιδηρόπουλο ο οποίος ήταν στο VAR και δεν παρενέβη στη φάση. Οι «κίτρινοι» θεωρούν μάλιστα ότι υπήρξε πέναλτι και στη φάση με τον Νοά Φαντιγκά στο πρώτο ημίχρονο της ίδιας αναμέτρησης, τουλάχιστον όμως γι’ αυτή με τον Ούγκο Σόουζα δεν υπάρχει αμφιβολία για την παράβαση η οποία δεν καταλογίστηκε.

