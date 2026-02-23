Οριστικό: Νέος προπονητής του Άρη ο Γρηγορίου, την Τρίτη κάνει την πρώτη προπόνηση

Ο Άρης τα βρήκε σε όλα με τον Μιχάλη Γρηγορίου κι εκείνος αναμένεται να πάει σήμερα (23/02) στη Θεσσαλονίκη και την Τρίτη (24/02) να κάνει την πρώτη του προπόνηση.

Ο κύβος ερρίφθη στον Άρη, αφού ο Μιχάλης Γρηγορίου, που όπως είχατε ενημερωθεί νωρίτερα ήταν το φαβορί για να την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας των «κιτρίνων», συμφώνησε με τους ανθρώπους της ομάδας και θα αναλάβει τα ηνία της.

Ο Έλληνας τεχνικός, που βρισκόταν εκτός πάγκων από τον Σεπτέμβριο του 2024, όταν και ολοκλήρωσε τη συνεργασία του με τον Πανσερραϊκό έδωσε τα χέρια για συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι με τους «κιτρίνους».

Ο 52χρονος προπονητής αναμένεται να φτάσει τη Δευτέρα (23/02) στη Θεσσαλονίκη και την Τρίτη (24/02) θα πάει στο Νέο Ρύσιο για να γνωριστεί με τους ποδοσφαιριστές του και να κάνει την πρώτη του προπόνηση με τη νέα του ομάδα.

Ο Μιχάλης Γρηγορίου είχε βρεθεί σε επαφές με τους «κίτρινους» και σε παλιότερες αντίστοιχες περιπτώσεις και η περίπτωσή του προτιμήθηκε λόγω της γνώσης της ελληνικής πραγματικότητας.