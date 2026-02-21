Ο τεχνικός του Παναιτωλικού Γιάννης Αναστασίου δεν δέχθηκε ερωτήσεις στη συνέντευξη Τύπου μετά το ματς με τον Ολυμπιακό.

Εκνευρισμένος εμφανίστηκε ο Γιάννης Αναστασίου μετά τη λήξη της αναμέτρησης του Παναιτωλικού με τον Ολυμπιακό, επιλέγοντας να μην απαντήσει σε ερωτήσεις στη συνέντευξη Τύπου.

Ο προπονητής του Παναιτωλικού ήταν ιδιαίτερα δυσαρεστημένος με τη διαιτησία του Ζαμπαλά, εκφράζοντας έντονα παράπονα τόσο για τη φάση του 23ου λεπτού, όπου η ομάδα του ζήτησε πέναλτι, για χέρι του Κοστίνια σε κεφαλιά του Γκράναθ, όσο και για αρκετές αποφάσεις που, κατά την άποψή του, ήταν εις βάρος της στη διάρκεια του αγώνα.

Είναι ενδεικτικό πως δεν παραχώρησε ούτε δηλώσεις στη flash interview της Cosmote, με τον συνεργάτη του, Τάσο Θέο, να τον εκπροσωπεί μπροστά στις κάμερες.

Στη συνέντευξη Τύπου περιορίστηκε σε μια σύντομη τοποθέτηση, αναφέροντας:

«Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για τη νίκη του. Καλή επιτυχία στο ματς της Τρίτης. Δεν θα ήθελα να γίνουν ερωτήσεις. Ήταν καλύτερος, νίκησε δίκαια, ευχαριστώ πολύ».