Δυναμική παρουσία από τους φίλους του Παναιτωλικού στο γήπεδο Καραϊσκάκη, όπου στηρίζουν την ομάδα τους στη δύσκολη αποστολή κόντρα στον Ολυμπιακό!

Περίπου 250 φίλοι του Παναιτωλικού βρέθηκαν στο γήπεδο Καραϊσκάκη για να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση κόντρα στον Ολυμπιακό!

Πρόκειται είτε για Αγρινιώτες που μένουν στο λεκανοπέδιο της Αττικής, είτε για εκδρομείς όπου πάντα βρίσκονται όπου παίζει ο Τίτορμος. Εξ αρχής με φωνές και συνθήματα στάθηκαν στο πλευρό της αγαπημένης τους ομάδας.

Οι φίλοι του Παναιτωλικού είχαν και πανό αφιερωμένο στον 38χρονο Αιτωλοακαρνάνα οπαδό της ομάδας, Βάιο Μουτόπουλο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή πριν λίγες ημέρες.