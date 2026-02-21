Ολυμπιακός - Παναιτωλικός: Δυναμικό παρών από τους Αγρινιώτες! (vid)
Περίπου 250 φίλοι του Παναιτωλικού βρέθηκαν στο γήπεδο Καραϊσκάκη για να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση κόντρα στον Ολυμπιακό!
Πρόκειται είτε για Αγρινιώτες που μένουν στο λεκανοπέδιο της Αττικής, είτε για εκδρομείς όπου πάντα βρίσκονται όπου παίζει ο Τίτορμος. Εξ αρχής με φωνές και συνθήματα στάθηκαν στο πλευρό της αγαπημένης τους ομάδας.
Δυναμικό παρών από τους φίλους του Παναιτωλικού στο «Γ. Καραϊσκάκης» για το ματς με τον Ολυμπιακό pic.twitter.com/ljyoajkGuoFebruary 21, 2026
Οι φίλοι του Παναιτωλικού είχαν και πανό αφιερωμένο στον 38χρονο Αιτωλοακαρνάνα οπαδό της ομάδας, Βάιο Μουτόπουλο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή πριν λίγες ημέρες.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.