Ο Ολυμπιακός γύρισε στα γκολ και τις νίκες, επικράτησε 2-0 του Παναιτωλικού, πάτησε κορυφή και πλέον σκέφτεται την δύσκολη ρεβάνς με τη Μπάγερ Λεβερκούζεν. Πιρόλα-Γιαζίτζι τα γκολ, δοκάρι ο Ταρέμι. Φωνάζουν για χέρι - πέναλτι του Κοστίνια οι Αγρινιώτες.

Ο Ολυμπιακός βρήκε τις επιθετικές λύσεις από έναν στόπερ του (Πιρόλα) και έναν παίκτη που ήρθε από τον πάγκο (Γιαζίτζι) για το τελικό 2-0 επί του Παναιτωλικού στο Καραϊσκάκη. Επέστρεψε έτσι στις νίκες στο Πρωτάθλημα μετά από την ήττα από τον Παναθηναϊκό και την ισοπαλία με τον Λεβαδειακό.

Ολυμπιακός - Παναιτωλικός: Πως ξεκίνησαν οι 2 ομάδες

Αλλαγές επί αλλαγών από τον κόουτς Μεντιλίμπαρ για τον Ολυμπιακό. Η αρχική διάταξη των Πειραιωτών είχε ως εξής: Τζολάκης στο τέρμα, άμυνα με Κοστίνια, Καλογερόπουλο, Πιρόλα και Μπρούνο, κέντρο με Γκαρθία, Σιπιόνι και Ντιόγκο Νασιμέντο, άκρα με Τσικίνιο και Λουίζ και φορ ο Ταρέμι. Στην πορεία όπως φάνηκε ο Νασιμέντο τραβιόταν περισσότερο στα άκρα και ο Τσικίνιο ήταν πίσω από τον Ιρανό.

Ο Παναιτωλικός από την άλλη ξεκίνησε με γκολκίπερ τον Κουτσερένκο, άμυνα με Γκράναθ, Κόγιτς, Σιέλη και Αποστολόπουλο, κέντρο με Μλάντεν, Εστεμπάν και Ματσάν και μπροστά τους Λομπάτο, Ρόσα και Μπάτζι.

Γκολ ο Πιρόλα από στατική φάση για το 1-0 του Ολυμπιακού

Στο πρώτο 45λεπτο δεν είδαμε πολλές φάσεις ή πολλές πολύ μεγάλες στιγμές μπροστά από τις 2 εστίες. Μόλις στο 6’ ο Αντρέ Λουίζ έκανε ένα σουτ πάνω σε σώματα. Ο ίδιος παίκτης λίγα λεπτά μετά επιχείρησε ένα γέμισμα που πήγε απευθείας στον Ουκρανό γκολκίπερ του Παναιτωλικού.

Στο 17’ ο Ντιόγκο Νασιμέντο έκανε καλή κίνηση και σουτ που μπλόκαρε ο Κουτσερένκο. Στο 37’ ο Τσικίνιο ήταν που έκανε το κόρνερ και ο Πιρόλα είχε την κεφαλιά για το 1-0, πανηγυρίζοντας έξαλλα αυτό το γκολ του. Ήταν το πρώτο του γκολ με τον Ολυμπιακό σε 55 συμμετοχές. Στο 42’ ο Τσικίνιο έβγαλε εξαιρετικά στον Ταρέμι αλλά ο Κουτσερένκο σταμάτησε τον Ιρανό στο τετ α τετ του. Στο 45’ ο Ταρέμι ελίχθηκε μέσα από 3 παίκτες και σούταρε έξω.

Το δοκάρι του Ταρέμι και η συνέχεια με δεύτερο γκολ των Πειραιωτών

Στο δεύτερο μέρος ο Ολυμπιακός είχε δοκάρι στο 49’ με δυνατό σουτ του Ταρέμι έπειτα από ένα γύρισμα του Κοστίνια προς το ύψος της μικρής περιοχής του Παναιτωλικού. Στο 52’ έπειτα από πολύ ωραία ενέργεια του Λουίζ η μπάλα έφτασε στον Τσικίνιο με τον Κουτσερένκο να βγάζει την προσπάθειά του.

Στο 57’ ο Αντρέ Λουίζ επιχείρησε να σκοράρει σε κενό τέρμα από απόσταση ενώ ο Κουτσερένκο ήταν εκτός εστίας και μετά ακολούθησε σουτ του Ταρέμι. Έως το 65’ ο Λουίζε είχε 2 ακόμα προσπάθειες για γκολ με σουτ του. Στο 68’ ο Αντρέ Λουίζ έκανε ωραία κίνηση και σουτ που έφυγε έξω και αμέσως μετά σήκωσε ψηλά τα χέρια του για να ξεσηκώσει τον κόσμο. Στο 86’ ο Σμυρλής απείλησε 2 φορές με την πρώτη να είναι σουτ που έβγαλε ο Τζολάκης. Ο Ολυμπιακός έκανε και το 2-0 στο 89’. Ο Νασιμέντο κινήθηκε ωραία με ντρίμπλα και ο Γιαζίτζι μπήκε στην φάση για να σκοράρει με πολύ καλό τελείωμα το 2-0, που ήταν και το τελικό σκορ.



MVP: Ο Τσικίνιο. Δεν έκανε ματσάρα αλλά έφτιαξε την φάση του γκολ για το 1-0 του Πιρόλα και είχε και άλλες καλές δημιουργικές και επιθετικές στιγμές απέναντι στον Παναιτωλικό.

ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥΣ: Ο Λορέντζο Πιρόλα για το γκολ του και την γενική του εικόνα. Επίσης ο Λουίζ για την προσπάθειά του και για το ότι κυνήγησε πολύ το γκολ με αντίπαλο τον Παναιτωλικό. Εδώ μπαίνει και ο Νασιμέντο για την διάθεσή του και την συμβολή του στο 2-0 και ο έτερος σκόρερ Γιαζίτζι.

ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Δεν πήρε πράγματα από τους μεσοεπιθετικούς του ο Παναιτωλικός. Παίκτες όπως ο Λομπάτο και ο Ρόσα δεν απέδωσαν ανάλογα.

Η ΓΚΑΦΑ: Η φάση του 1-0 για τον Παναιτωλικό. Ο τρόπος που δεν αντέδρασε κυρίως η άμυνά του για να δεχθεί το γκολ του Πιρόλα.

ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Είχε θέματα η διαιτησία του Ζαμπαλά που δεν είχε και την καλύτερη δυνατή διαχείριση από πλευράς φάουλ και καρτών ενώ σε ένα διάστημα προκάλεσε την δυσφορία των παικτών και των 2 ομάδων. Σε περίπτωση χέρι – πέναλτι του Κοστίνια , στο πρώτο μέρος, όπου οι Αγρινιώτες ζήτησαν πέναλτι Ο Ζαμπαλάς έκρινε πως δεν υπήρχε παράβαση μετά και από επικοινωνία με τον VAR.

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA: Συνολικά πολύ πιο καλός ο Ολυμπιακός από τον Παναιτωλικό και με πολύ περισσότερες φάσες. Ήταν μία δίκαιη επικράτηση. Οι Ερυθρόλευκοι επέστρεψαν στα νικηφόρα αποτελέσματα και ενώ ήταν σημαντικό ότι σκόραραν μετά από τρία παιχνίδια όπου δεν είχαν βρει δίχτυα.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Τζολάκης, Κοστίνια, Καλογερόπουλος, Πιρόλα, Μπρούνο (83’ Ορτέγα), Γκαρθία, Σιπιόνι, Ντιόγκο Νασιμέντο, Τσικίνιο, Λουίζ (83’ Γιαζίτζι) και Ταρέμι (70’ Ελ Καμπί).

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ: Κουτσερένκο, Γκράναθ, Κόγιτς, Σιέλης, Αποστολόπουλος, Μλάντεν (70’ Νικολάου), Εστεμπάν, Ματσάν (82’ Μίχαλακ), Λομπάτο (54’ Σμυρλής), Ρόσα (54’ Άλεξιτς) και Μπάτζι (82’ Γκαρσία).