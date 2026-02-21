Ο Ολυμπιακός γνώριζε ότι χρειαζόταν μόνο νίκη κόντρα στον Παναιτωλικό και αυτό έπραξε έχοντας μη αναμενόμενους επιθετικούς πρωταγωνιστές. Γράφει ο Δημήτρης Τομαράς.

Ο κόουτς Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν είχε και πολλές επιλογές ως προς το σκέλος του ροτέισον ανάμεσα στους 2 αγώνες του Ολυμπιακού με την Λεβερκούζεν. Εάν σε έναν αγώνα θα έκανε διαφοροποιήσεις αυτός θα ήταν κόντρα στον Παναιτωλικό παρότι υπήρχε το μεγάλο πρέπει της νίκης, που εν τέλει ήρθε με αυτό το 2-0. Θέλοντας και μη οι διαφοροποιήσεις θα ήταν αισθητές σε έναν αγώνα όπου βρέθηκε ακόμα και εξτρέμ ο χαφ Ντιόγκο Νασιμέντο.

Η προσέγγιση αυτήν την φορά δεν είχε 2 σέντερ φορ αλλά στην γραμμή κρούσης πρακτικά είχε μόνο έναν καθαρόαιμο εξτρέμ, τον Αντρέ Λουίζ. Πίσω από τον Ταρέμι υπήρχαν 2 χαφ, ο Νασιμέντο με τον Τσικίνιο που έπαιξαν κάπως και τον ρόλο των ακραίων επιθετικών σε μία λογική καλύτερης κυκλοφορίας της μπάλας.

Ο Ολυμπιακός δίχως να έχει κάνει το καλύτερό του παιχνίδι φέτος ήταν πολύ πιο παραγωγικός από πλευράς φάσεων και επιθέσεων από τον αντίπαλό του, τον Παναιτωλικό. Είχε τις στιγμές του, βρήκε ένα γκολ σε ένα καλό χρονικό σημείο με τον Πιρόλα και έβαλε και ένα δεύτερο στην επανάληψη για το τελικό 2-0.

Τα πρόσωπα που ξεχώρισαν και αυτοί που άρπαξαν την ευκαιρία

Από την μία ήταν ο Iron Man της άμυνας του Ολυμπιακού. Ο Λορέντζο Πιρόλα. Με δεμένο κεφάλι (και έχοντας χτυπήσει 3 φορές με την Λεβερκούζεν) και την ίδια διάθεση, το ίδιο πάθος και την ίδια προσπάθεια.

Ο Πιρόλα , αυτός ο απόλυτος μαχητής στην άμυνα που σκόραρε μετά το κόρνερ του Τσικίνιο που χωρίς να είναι σούπερ βοήθησε αισθητά και όχι μόνο λόγω του κόρνερ του για το 1-0. Σε δεύτερο επίπεδο ο Αντρέ Λουίζ έβγαλε φουλ όρεξη και έκανε πολύ μεγάλη προσπάθεια για να βρει δίχτυα.

Ο Βραζιλιάνος παρουσιάζεται διαρκώς βελτιωμένος (από παιχνίδι σε παιχνίδι) και δείχνει ότι δεν θα αργήσει να σκοράρει και να βοηθήσει ακόμα πιο πολύ. Θετικό και το δείγμα του Νασιμέντο που πέραν της συμβολής του στην φάση του γκολ του Γιαζίτζι προσπάθησε να παίξει τεχνικά και με ποδοσφαιρική φαντασία.

Αφήσαμε για το τέλος τον Τούρκο μεσοεπιθετικό που μπορεί να μην είναι το απόλυτο ποδοσφαιρικό όργανο σε αυτό που παίζει ή που θέλει να παίζει ο Μεντιλίμπαρ αλλά την λύση του την έδωσε ξανά με το 2-0. Έφτασε στα 7 γκολ φέτος σε 24 αναμετρήσεις ενώ έχει και ασίστ. Από την άλλη η νίκη αυτή αν και δεν ήρθε σε ένα ντέρμπι αλλά είχε τεράστια αξία και σημασία.

Ήρθε μετά από 3 ματς που δεν έχει σκοράρει η ομάδα και 2 αγώνες Πρωταθλήματος χωρίς γκολ και με απολογισμό μίας ήττας και μίας ισοπαλίας. Άρα σε αυτή την φάση μέτρησε πολύ. Μέτρησε για τα καλά. Όσο για τους παίκτες; Υπάρχουν εκείνοι που αρπάζουν τις ευκαιρίες και τις αξιοποιούν πολύ περισσότερο από άλλους αλλά η αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός συνολικά τους χρειάζεται όλους.