Όλοι οι μεγάλοι πανηγύρισαν νίκη μέσα στην έδρα του Ολυμπιακού. Μετά τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό, επικράτησε και η ΑΕΚ.

Μοιάζει απίστευτο, αλλά είναι πραγματικότητα. Ο Ολυμπιακός στην ίδια σεζόν εντός έδρας ηττήθηκε από ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό και ΑΕΚ.

Ο ΠΑΟΚ επικράτησε 2-0 άνετα στο Κύπελλο και πήρε επίσης σβηστά τον βαθμό έχοντας πολλές απουσίες στο ματς του πρωταθλήματος. Ένας προβληματικός Παναθηναϊκός πήγε στο Φάληρο και νίκησε 1-0 με το γκολ του Ταμπόρδα. Ένα δίκαιο αποτέλεσμα, αφού ο Ολυμπιακός είχε μόνο μία μεγάλη φάση, ενώ οι πράσινοι εκτός από το γκολ είχαν επίσης μία σπουδαία ευκαιρία κι ένα γκολ που ακυρώθηκε, του Παντελίδη.

Στην πρεμιέρα των playoffs ήρθε η σειρά της ΑΕΚ να επικρατήσει 1-0 μέσα στον Πειραιά με το γκολ του Κοϊτά. Ο Ολυμπιακός έχει μέχρι το τέλος της σεζόν δύο ντέρμπι εντός με ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό κι έτσι όπως είναι η κατάσταση, δεν είναι σίγουρη ούτε η δεύτερη θέση.

Αξιοσημείωτο επίσης, ότι στα τέσσερα από τα πέντε ντέρμπι, ο Ολυμπιακός δεν σκόραρε. Έχασε 0-2 από τον ΠΑΟΚ στο Κύπελλο, 0-1 από τον Παναθηναϊκό, 0-1 από την ΑΕΚ κι έφερε 0-0 εντός με τους Θεσσαλονικείς. Σκόραρε στη μοναδική του νίκη, στο 2-0 του πρώτου γύρου κόντρα στην Ένωση.