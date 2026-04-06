Ολυμπιακός - ΑΕΚ: Τρίτη ήττα των Πειραιωτών εντός σε ντέρμπι
Μοιάζει απίστευτο, αλλά είναι πραγματικότητα. Ο Ολυμπιακός στην ίδια σεζόν εντός έδρας ηττήθηκε από ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό και ΑΕΚ.
Ο ΠΑΟΚ επικράτησε 2-0 άνετα στο Κύπελλο και πήρε επίσης σβηστά τον βαθμό έχοντας πολλές απουσίες στο ματς του πρωταθλήματος. Ένας προβληματικός Παναθηναϊκός πήγε στο Φάληρο και νίκησε 1-0 με το γκολ του Ταμπόρδα. Ένα δίκαιο αποτέλεσμα, αφού ο Ολυμπιακός είχε μόνο μία μεγάλη φάση, ενώ οι πράσινοι εκτός από το γκολ είχαν επίσης μία σπουδαία ευκαιρία κι ένα γκολ που ακυρώθηκε, του Παντελίδη.
Στην πρεμιέρα των playoffs ήρθε η σειρά της ΑΕΚ να επικρατήσει 1-0 μέσα στον Πειραιά με το γκολ του Κοϊτά. Ο Ολυμπιακός έχει μέχρι το τέλος της σεζόν δύο ντέρμπι εντός με ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό κι έτσι όπως είναι η κατάσταση, δεν είναι σίγουρη ούτε η δεύτερη θέση.
Αξιοσημείωτο επίσης, ότι στα τέσσερα από τα πέντε ντέρμπι, ο Ολυμπιακός δεν σκόραρε. Έχασε 0-2 από τον ΠΑΟΚ στο Κύπελλο, 0-1 από τον Παναθηναϊκό, 0-1 από την ΑΕΚ κι έφερε 0-0 εντός με τους Θεσσαλονικείς. Σκόραρε στη μοναδική του νίκη, στο 2-0 του πρώτου γύρου κόντρα στην Ένωση.
