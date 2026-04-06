Μεντιλίμπαρ: «Εάν η ομάδα δεν παίζει καλά τότε φταίει ο προπονητής, ο κόσμος να συνεχίσει να είναι στο πλευρό μας»

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στις δηλώσεις του στην συνέντευξη Τύπου έκανε λόγο για έναν Ολυμπιακό που πρέπει να λύσει τα αγωνιστικά θέματά του.

Ο κόουτς Μεντιλίμπαρ είπε στην συνέντευξη Τύπου μετά το Ολυμπιακός - ΑΕΚ (0-1):

- Μετά τα παιχνίδια του Champions League η ομάδα άδειασε ψυχολογικά και σωματικά. Ισχύει αυτό;

Είναι αλήθεια ότι δεν παίζουμε καλά. Δεν είμαστε επιθετικοί και ούτε δυνατοί και ούτε δύσκολος αντίπαλος για κανέναν αντίπαλο. Τώρα το ανάποδο είναι ότι οποιοσδήποτε αντίπαλος είναι δύσκολος για εμάς.

- Ο Ολυμπιακός έχει πρόβλημα στο σκοράρισμα σε αρκετά ματς. Είχατε πει ότι το ξέρουμε και προσπαθούμε να το λύσουμε. Ο Ολυμπιακός όμως σε ματς τίτλου δεν έκανε ούτε μία ευκαιρία. Τί θα θέλατε να πείτε στον κόσμο που έκανε τρεις μήνες υπομονή και σήμερα ξέσπασε;

Είναι αλήθεια ότι δεν δημιουργήσαμε ευκαιρίες. Δεν γίναμε επιθετικοί. Ο Ολυμπιακός είναι καλός όταν κλέβει μπαλιές και στο να δημιουργεί πίεση. Από εκεί και πέρα πρέπει να είμαστε καλά αμυντικά και να δημιουργήσουμε τις ευκαιρίες μας. Αυτό δεν το κάνουμε. Είναι κάτι που θα πρέπει να το λύσουμε. Στη δεύτερη ερώτησή σας ο κόσμος όντως αντιδράει. Θα ήθελα να ζητήσω από τον κόσμο να είναι συνεχώς στο πλευρό μας και να μην ξεχνάει τι του έχουμε προσφέρει.

- Φέτος έχετε επιλέξει ένα μοντέλο με τον Ταρέμι πίσω από τον Ελ Καμπί και ενώ πέρσι είχατε τον Τσικίνιο και τον Κωστούλα. Γιατί επιλέξατε τη συγκεκριμένη αλλαγή τακτικής;

Πριν από 15 μέρες ήταν ο Τσικίνιο βασικός. Όμως είναι λογικό ο καλύτερος παίκτης να είναι εκείνος που δεν παίζει. Και είναι αλήθεια ότι εάν ξεκινήσουμε από μπροστά, από τον Ελ Καμπί κα πάμε προς τα πίσω, κανένας δεν είναι όπως απέδιδε κάποτε. Δεν οφείλεται αυτό μόνο στον Ταρέμι. Όλη η ομάδα - το μεγαλύτερο ποσοστό των παικτών μας - είναι που δεν κάνουν αυτά που έκαναν.

- Με βάση τα αποτελέσματα που έχετε, είστε ο πιο επιτυχημένος προπονητής. Ο κόσμος σας λατρεύει. Θα μας δώσετε μία εξήγηση για το αν η εικόνα έχει να κάνει με κακή αγωνιστική κατάσταση των παικτών ή αν οφείλεται στο γεγονός ότι οι αντίπαλοι έχουν διαβάσει τον τρόπο παιχνιδιού του Ολυμπιακού;

Δεν μπορεί να μας κατάλαβαν μετά από δύο χρόνια. Εμείς από τον δεύτερο μήνα δείχναμε πώς παίζουμε. Δεν φταίει αυτό. Νομίζω ότι το πρόβλημα είναι δικό μας. Οι περισσότεροι παίκτες είναι διαφορετικοί όσον αφορά στην απόδοσή τους και η ευθύνη είναι του προπονητή. Σίγουρα αν η ομάδα δεν παίζει καλά, τότε φταίει ο προπονητής. Εχουμε 15 μέρες προπονήσεων και το θέμα είναι να δείξουμε ότι θέλουμε να το αλλάξουμε. Τίποτα απ’ όσα κάνουμε δεν μοιάζει με τίποτα απ’ όσα συνηθίζαμε να κάνουμε στο παρελθόν.