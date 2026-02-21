Ολυμπιακός - Παναιτωλικός: Ο Πιρόλα έκανε το 1-0
Ο Ολυμπιακός στο 37' άνοιξε το σκορ με τον Λορέντσο Πιρόλα κόντρα στον Παναιτωλικό.
Ο Τσικίνιο εκτέλεσε κόρνερ, ο Ιταλός στόπερ, που έχει ράμματα στο κεφάλι και παίζει με γάζα, μετά τον τραυματισμό με τη Λεβερκούζεν, πήρε την κεφαλιά κι έκανε το 1-0.
Το γκολ του Πιρόλα
⚽️Ο Πιρόλα άνοιξε το σκορ για τον Ολυμπιακό κόντρα στον Παναιτωλικό#ingr #ολυμπιακος #superleague #παναιτωλικός pic.twitter.com/5cyd0EkAYV— in.gr/news (@in_gr) February 21, 2026
Στο 50' οι Πειραιώτες είχαν δοκάρι. Γύρισμα του Κοστίνια, δυνατό σουτ του Ταρέμι η μπάλα τράνταξε το οριζόντιο κι έσκασε στον αγωνιστικό χώρο.
Δοκάρι ο Ταρέμι κόντρα στον Παναιτωλικό#ingr #ολυμπιακος #superleague #παναιτωλικός pic.twitter.com/MFGMcHvQKx— in.gr/news (@in_gr) February 21, 2026
