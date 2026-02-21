Ο Πιρόλα έκανε το 1-0 για τον Ολυμπιακό στο ματς με τον Παναιτωλικό.

Ο Ολυμπιακός στο 37' άνοιξε το σκορ με τον Λορέντσο Πιρόλα κόντρα στον Παναιτωλικό.

Ο Τσικίνιο εκτέλεσε κόρνερ, ο Ιταλός στόπερ, που έχει ράμματα στο κεφάλι και παίζει με γάζα, μετά τον τραυματισμό με τη Λεβερκούζεν, πήρε την κεφαλιά κι έκανε το 1-0.

Το γκολ του Πιρόλα

Στο 50' οι Πειραιώτες είχαν δοκάρι. Γύρισμα του Κοστίνια, δυνατό σουτ του Ταρέμι η μπάλα τράνταξε το οριζόντιο κι έσκασε στον αγωνιστικό χώρο.