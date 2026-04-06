Έσε: «Εμείς είμαστε υπεύθυνοι για αυτό που συμβαίνει»

Ο μέσος του Ολυμπιακού, Σαντιάγκο Έσε μιλώντας μετά την ήττα από την ΑΕΚ ανέφερε πως υπεύθυνοι γι' αυτό που συμβαίνει είναι οι ίδιοι οι παίκτες των «ερυθρολεύκων».

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με το αριστερό τα φετινά Play Offs χάνοντας από την ΑΕΚ με 1-0 στο Καραϊσκάκης και χάνοντας και σημαντικό έδαφος στην μάχη του τίτλου. Μετά το τέλος της αναμέτρησης ο Σαντιάγκο Έσε ανέφερε τα εξής: «Η ΑΕΚ μπήκε πολύ πιο δυνατά για να διεκδικήσει αυτό που ήθελε και πέτυχε το γκολ που τη βοήθησε να κάνει το παιχνίδι της. Εμείς προσπαθήσαμε να αντιδράσουμε μετά το γκολ που δεχτήκαμε, αλλά δεν τα καταφέραμε. Εμείς είμαστε οι υπεύθυνοι για αυτό που συμβαίνει. Είμαστε ο Ολυμπιακός και πρέπει να βρούμε λύση στα επόμενα παιχνίδια».

Το να κάνουμε μία ανάλυση αυτή τη στιγμή είναι δύσκολο. Μας πληγώνει όταν χάνουμε ένα παιχνίδι στο γήπεδο μας. Είμαστε Ολυμπιακός και έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να πάμε σε οποιοδήποτε γήπεδο να κερδίσουμε. Αυτή είναι η απάντηση. Ξέρουμε ότι μπορούμε να παίξουμε καλύτερα. Ξέρουμε ότι μπορούμε να έχουμε καλύτερη εικόνα και αυτό πρέπει να κάνουμε»