Ο Ισπανός τεχνικός κατέληξε στις αποφάσεις του για τη συγκρότηση της βασικής 11άδας της ομάδας του Ολυμπιακού για τον αγώνα του Καραϊσκάκη με τον Παναιτωλικό.

Ο κόουτς Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ προχώρησε στη λήψη των τελικών του επιλογών για την 11άδα του Ολυμπιακού με αντίπαλο τον Παναιτωλικό. Η διάταξη των Πειραιωτών το ματς του Φαλήρου για την 22η αγωνιστική της Stoiximan Super League 1 σε σχηματισμό 4-3-3.

Ο Τζολάκης στην εστία με τους Κοστίνια, Καλογερόπουλο, Πιρόλα και Μπρούνο στην τετράδα της άμυνας. Ο Γκαρθία με τον Σιπιόνι και τον Νασιμέντο μοιράζονται τη μεσαία γραμμή, έχοντας τον Αντρέ Λουίς στο ένα άκρο και τον Τσικίνιο στο άλλο με μοναδικό προωθημένο τον Ταρέμι.