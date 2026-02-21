Ολυμπιακός: Με Καλογερόπουλο και Νασιμέντο η εντεκάδα κόντρα στον Παναιτωλικό
Ο κόουτς Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ προχώρησε στη λήψη των τελικών του επιλογών για την 11άδα του Ολυμπιακού με αντίπαλο τον Παναιτωλικό. Η διάταξη των Πειραιωτών το ματς του Φαλήρου για την 22η αγωνιστική της Stoiximan Super League 1 σε σχηματισμό 4-3-3.
Ο Τζολάκης στην εστία με τους Κοστίνια, Καλογερόπουλο, Πιρόλα και Μπρούνο στην τετράδα της άμυνας. Ο Γκαρθία με τον Σιπιόνι και τον Νασιμέντο μοιράζονται τη μεσαία γραμμή, έχοντας τον Αντρέ Λουίς στο ένα άκρο και τον Τσικίνιο στο άλλο με μοναδικό προωθημένο τον Ταρέμι.
Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Παναιτωλικό από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against Panetolikos is powered by @Stoiximan! 🔴⚪️#OlympiacosFC #OLYPAN #slgr pic.twitter.com/XVhwEx4Swr— Olympiacos FC (@olympiacosfc) February 21, 2026
