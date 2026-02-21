Ολυμπιακός - Παναιτωλικός 2-0: Τα γκολ των Πιρόλα, Γιαζίτζι
Ο Ολυμπιακός νίκησε 2-0 τον Παναιτωλικό και πέρασε ξανά στην κορυφή με αγώνα περισσότερο από την ΑΕΚ και δύο ματς περισσότερα από τον ΠΑΟΚ.
Στο 21' ο Παναιτωλικός ζήτησε πέναλτι για χέρι του Κοστίνια, αλλά δεν δόθηκε κάτι από τον Ζαμπαλά, ούτε από τον Παπαδόπουλο στο VAR υπήρξε κλήση για έλεγχο της φάσης από τον διαιτητή.
Στο 37' έγινε το 1-0 για τους Πειραιώτες με σκόρερ τον Πιρόλα. Ο Τσικίνιο εκτέλεσε κόρνερ, ο Ιταλός στόπερ, που έχει ράμματα στο κεφάλι και παίζει με γάζα, μετά τον τραυματισμό με τη Λεβερκούζεν, πήρε την κεφαλιά κι έκανε το 1-0.
Το γκολ του Πιρόλα
⚽️Ο Πιρόλα άνοιξε το σκορ για τον Ολυμπιακό κόντρα στον Παναιτωλικό#ingr #ολυμπιακος #superleague #παναιτωλικός pic.twitter.com/5cyd0EkAYV— in.gr/news (@in_gr) February 21, 2026
Στο 50' οι Πειραιώτες είχαν δοκάρι. Γύρισμα του Κοστίνια, δυνατό σουτ του Ταρέμι η μπάλα τράνταξε το οριζόντιο κι έσκασε στον αγωνιστικό χώρο.
Το δοκάρι του Ταρέμι
Δοκάρι ο Ταρέμι κόντρα στον Παναιτωλικό#ingr #ολυμπιακος #superleague #παναιτωλικός pic.twitter.com/MFGMcHvQKx— in.gr/news (@in_gr) February 21, 2026
Στο 89' ο Ολυμπιακός κλείδωσε τη νίκη. Ο Νασιμέντο έκανε υπέροχη κλειστή ντρίμπλα στην περιοχή, η μπάλα έφτασε στον Γιαζίτζι, ο οποίος πλάσαρε τον Κουτσερένκο για το 2-0.
Το γκολ το Γιαζίτζι
⚽ Ο Γιαζίτσι έκανε το 2-0 για τον Ολυμπιακό κόντρα στον Παναιτωλικό#ingr #ολυμπιακος #superleague #goal pic.twitter.com/Lpb5UguzRQ— in.gr/news (@in_gr) February 21, 2026
