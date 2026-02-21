Superleague, η βαθμολογία: Πάτησε ξανά κορυφή ο Ολυμπιακός, στο -1 από το «5-8» ο Ατρόμητος!

Με τη νίκη επί του Παναιτωλικού, ο Ολυμπιακός δεν επέστρεψε μόνο στις νίκες, αλλά επέστρεψε και στην κορυφή στο +1 από την ΑΕΚ με ματς περισσότερο. Νίκη... άλμα προς το «5-8» για τον Ατρόμητο.

Εχοντας ένα αγώνα περισσότερο από την ΑΕΚ, που παίζει το βράδυ της Κυριακής στη Νέα Φιλαδέλφεια κόντρα στον Λεβαδειακό, ο Ολυμπιακός πέρασε ξανά μόνος πρώτος στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Οι Πειραιώτες με το γκολ – κεφαλιά του Πιρόλα και του Γιαζίτζι στο φινάλε, επικράτησαν με 2-0 του μαχητικού Παναιτωλικού και πήραν το τρίποντο, μερικά 24ωρα πριν από τη ρεβάνς στο Λεβερκούζεν.

Στο άλλο ματς της ημέρας που έγινε στην Τρίπολη, ο Ατρόμητος ήταν ο μεγάλος νικητής. Η ομάδα του Περιστερίου επικράτησε με 2-0 του Αστέρα και βρίσκεται στο -1 από το γκρουπ «5-8», όπου στοχεύει να πλασαριστεί με το τέλος της κανονικής περιόδου. Από την άλλη οι Αρκάδες συνεχίζουν τις απογοητευτικές εμφανίσεις και τα άσχημα αποτελέσματα που τους έχουν καθηλώσει στην προτελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα!

Tα αποτελέσματα της αγωνιστικής (22η)

Σάββατο 21 Φεβρουαρίου

Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος 1-2

Ολυμπιακός – Παναιτωλικός 2-0

Kυριακή 22 Φεβρουαρίου

ΟΦΗ – Παναθηναϊκός (4μμ)

Πανσερραϊκός – Βόλος (4μμ)

ΑΕΛ Novibet – ΠΑΟΚ (6μμ)

Αρης – Κηφισιά (7μμ)

ΑΕΚ – Λεβαδειακός (8μμ)

Η βαθμολογία (22η αγωνιστική)

1. Ολυμπιακός 50

2. AEK 49 (21 αγ.)

3. ΠΑΟΚ 46 (21 αγ.)

4. Λεβαδειακός 39 (21 αγ.)

-------------------------------------

5. Παναθηναϊκός 33 (20 αγ.)

6. Άρης 27 (21 αγ.)

7. Βόλος 26 (21 αγ.)

8. ΟΦΗ 25 (20 αγ.)

--------------------------------------

9. Ατρόμητος 24

10. Παναιτωλικός 21

11. Κηφισιά 20 (20 αγ.)

12. ΑΕΛ Novibet 20 (21 αγ.)

13. Αστέρας Τρίπολης 16

14. Πανσερραϊκός 9 (21 αγ.)

*Εκκρεμούν τα εξ αναβολής παιχνίδια Παναθηναϊκός – ΟΦΗ, Κηφισιά – ΠΑΟΚ

H επόμενη αγωνιστική (23η)

Σάββατο 28 Φεβρουαρίου

ΟΦΗ – ΑΕΛ Νovibet (5μμ)

Ατρόμητος – Παναιτωλικός (7.30μμ)

Κηφισιά – Λεβαδειακός (8μμ)

Κυριακή 1 Μαρτίου

Πανσερραϊκός – Ολυμπιακός (4μμ)

Βόλος – ΑΕΚ (5.30μμ)

ΠΑΟΚ – Αστέρας Τρίπολης (7μμ)

Παναθηναϊκός – Αρης (8μμ)



Σύμφωνα με τον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΚΑΠ) της ΕΠΟ (άρθρο 20) τα κριτήρια ισοβαθμίας είναι τα εξής:

Σε περίπτωση που προκύπτει ισοβαθμία ομάδων για τις θέσεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του ΚΑΠ, τότε για τις ομάδες που ισοβαθμούν συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με τα ακόλουθα, κατά σειρά, κριτήρια:

-το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).

-τη διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).

-τη διαφορά τερμάτων στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

-την καλύτερη επίθεση στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

-Οι περισσότερες νίκες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

-Η καλύτερη επίθεση στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

-Οι περισσότερες νίκες στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

