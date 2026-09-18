Football Meets Data: Φαβορί για τη δέκατη θέση στη βαθμολογία UEFA η Ελλάδα
Η σεζόν βρίσκεται ακόμα στο ξεκίνημά της, ωστόσο δεν γίνεται να παραβλέψει κανείς την εξαιρετική εκκίνηση των ελληνικών ομάδων, με Ολυμπιακό και ΟΦΗ να ξεκινούν δυναμικά στη League Phase του Europa League.
Σε συνδυασμό με τις ήττες των Βικτόρια Πλζεν, Λεχ Πόζναν και φυσικά Γιαγκελόνια, στο Καραϊσκάκη, η Ελλάδα ψαλίδισε κατά πολύ την απόσταση από την πρώτη δεκάδα της βαθμολογίας της UEFA και πλέον είναι, κατά τους αριθμούς, το φαβορί για να τερματίσει στη δέκατη θέση φέτος.
Συγκεκριμένα, το Football Meets Data υπολογίζει πως η χώρα μας έχει 59,2% πιθανότητες να μπει στο top-10, έχοντας ανέβει κατά 16 μονάδες μετά το προηγούμενο διήμερο, με την Τσεχία να πέφτει στο 25,7% και τη Δανία των τεσσάρων εκπροσώπων στο Conference League να ακολουθεί με 14,1%. Η δε Πολωνία, έχει μόλις 1,1%...
🇬🇷 OFI's surprise win v Hoffenheim, and 🇨🇿 Viktoria Plzen's heavy home loss to Union SG had a significant impact on 🇬🇷 & 🇨🇿 chances to finish Top 10 in 5y ranking.— Football Meets Data (@fmeetsdata) September 18, 2026
🎯 10th place ensures the league champion a direct spot in 🔵 UCL in 2028.
👉 Full UEFA coefficient rankings,… pic.twitter.com/EYw87sX75U
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