Τα αποτελέσματα της πρεμιέρας της League Phase του Europa League άλλαξαν τις προβλέψεις για τη βαθμολογία της UEFA.

Η σεζόν βρίσκεται ακόμα στο ξεκίνημά της, ωστόσο δεν γίνεται να παραβλέψει κανείς την εξαιρετική εκκίνηση των ελληνικών ομάδων, με Ολυμπιακό και ΟΦΗ να ξεκινούν δυναμικά στη League Phase του Europa League.

Σε συνδυασμό με τις ήττες των Βικτόρια Πλζεν, Λεχ Πόζναν και φυσικά Γιαγκελόνια, στο Καραϊσκάκη, η Ελλάδα ψαλίδισε κατά πολύ την απόσταση από την πρώτη δεκάδα της βαθμολογίας της UEFA και πλέον είναι, κατά τους αριθμούς, το φαβορί για να τερματίσει στη δέκατη θέση φέτος.

Συγκεκριμένα, το Football Meets Data υπολογίζει πως η χώρα μας έχει 59,2% πιθανότητες να μπει στο top-10, έχοντας ανέβει κατά 16 μονάδες μετά το προηγούμενο διήμερο, με την Τσεχία να πέφτει στο 25,7% και τη Δανία των τεσσάρων εκπροσώπων στο Conference League να ακολουθεί με 14,1%. Η δε Πολωνία, έχει μόλις 1,1%...