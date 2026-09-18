Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ ξεκινά από την «πεπατημένη» του Μεντιλίμπαρ, αλλά έχει ήδη ανοίξει στον Ρέντη την κουβέντα για τη σταδιακή μετάβαση στα δύο συστήματα που βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα του.

Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ δεν ήρθε στον Ολυμπιακό για να γκρεμίσει από την πρώτη ημέρα ό,τι υπήρχε και να το χτίσει από την αρχή. Γνωρίζει πολύ καλά ότι κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε περισσότερα προβλήματα απ’ όσα θα έλυνε. Για αυτό και, τουλάχιστον σε επίπεδο σχηματισμού, ξεκινά από την... πεπατημένη του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Το 4-2-3-1 αποτελεί αυτή τη στιγμή τη βάση πάνω στην οποία κινείται ο Βάσκος τεχνικός. Είναι ένα σύστημα που οι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού γνωρίζουν καλά, έχουν αγωνιστεί αρκετά με αυτό και, ως εκ τούτου, δεν χρειάζονται χρόνο για να καταλάβουν τις βασικές τους θέσεις και τις μεταξύ τους αποστάσεις. Ο Αλγκουαθίλ θέλει πρώτα να τους περάσει τη δική του φιλοσοφία μέσα από ένα πλαίσιο που ήδη γνωρίζουν.

Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι το 4-2-3-1 είναι και ο τελικός προορισμός. Κάθε άλλο. Στο μυαλό του Αλγκουαθίλ υπάρχουν δύο σχηματισμοί που έχουν ιδιαίτερη θέση: το 4-3-3 και το 4-1-4-1. Είναι τα συστήματα στα οποία θέλει σταδιακά να οδηγήσει τον Ολυμπιακό βάσει της πρόσφατης ιστορίας του, καθώς θεωρεί ότι μπορούν να υπηρετήσουν καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο θέλει να παίζει η ομάδα του.

Η συγκεκριμένη μετάβαση, πάντως, δεν μπορεί να γίνει με έναν διακόπτη. Δεν είναι δυνατόν ένας προπονητής να αλλάξει μέσα σε λίγες ημέρες τις συνήθειες μιας ομάδας, να διαφοροποιήσει τις αποστάσεις μεταξύ των γραμμών και να απαιτήσει από τους ποδοσφαιριστές να αφομοιώσουν αυτοματισμούς που δεν έχουν δουλευτεί επαρκώς. Και αυτό είναι κάτι που ο Αλγκουαθίλ γνωρίζει πολύ καλά.

Γι’ αυτό και η κουβέντα που έχει γίνει στον Ρέντη αφορά περισσότερο το «πώς» και το «πότε» της αλλαγής. Ο Ισπανός έχει εξηγήσει ότι θέλει βήμα-βήμα να περάσει τα νέα στοιχεία στο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Να δημιουργήσει πρώτα τις κατάλληλες βάσεις και στη συνέχεια να προχωρήσει στην επόμενη φάση.

Το ενδιαφέρον είναι ότι η διαδικασία δεν θα είναι απαραίτητα γραμμική. Ο Αλγκουαθίλ δεν πρόκειται να αλλάξει σχηματισμό απλώς και μόνο επειδή αυτό αποτελεί προτεραιότητά του. Εάν διαπιστώσει ότι το 4-2-3-1 λειτουργεί όπως ακριβώς έχει στο μυαλό του, ότι οι παίκτες ανταποκρίνονται και ότι ο Ολυμπιακός παρουσιάζει την εικόνα που επιθυμεί, τότε είναι πιθανό να το διατηρήσει ως βασικό του εργαλείο.

Η ουσία, ωστόσο, παραμένει μία: το 4-3-3 και το 4-1-4-1 είναι οι σχηματισμοί που βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα του. Και όσο περνάει ο χρόνος, ο Αλγκουαθίλ θα επιχειρεί να τους βάλει όλο και περισσότερο στη ζωή του Ολυμπιακού. Όχι απότομα, αλλά με σχέδιο. Γιατί ο στόχος δεν είναι απλώς να αλλάξει έναν αριθμό στον πίνακα. Είναι να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ολόκληρη η ομάδα.