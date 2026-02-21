Ο Ατρόμητος με τα γκολ των Μανσούρ και Γιουμπιτάνα, πέρασε από την Τρίπολη με το 2-1 επί του Αστέρα κι έκανε ένα ακόμη σημαντικό βήμα προς το «5-8».

Μεγάλη νίκη που τον βάζει για τα καλά στην μάχη του 5-8 πέτυχε στην Τρίπολη επί του Αστέρα ο Ατρόμητος. Η ομάδα του Ντούσαν Κέρκεζ επικράτησε με 2-1 και έφτασε τους 24 βαθμούς, έναν λιγότερο από τον ΟΦΗ που είναι στην 5η θέση. Οι Αρκάδες από την πλευρά τους που βρίσκονται σε πολύ άσχημη κατάσταση όσον αφορά την βαθμολογία, έμειναν στους 16 και την προτελευταία θέση.

Πως κατέβηκαν οι δύο ομάδες

Ο τεχνικός των Αρκάδων, Μίλαν Ράσταβατς κατέβασε την ομάδα του με 4-2-3-1 και τον Παπαδόπουλο στο τέρμα, τον Άλχο δεξί μπακ, τον Σιλά αριστερό και τους Καστάνο, Γιαμπλόνσκι στο κέντρο της άμυνας. Οι Τσίκο, Μουνιόθ ήταν τα αμυντικά χαφ και πίσω από τον Μακέντα από αριστερά προς τα δεξιά ξεκίνησαν οι Κετού, Μπαρτόλο και Μίτροβιτς.

Από την πλευρά του ο Ντούσαν Κέρκεζ ξεκίνησε τον Ατρόμητο επίσης με 4-2-3-1 και τον Χουτεσιώτη στο τέρμα, τον Ούρονεν αριστερό μπακ, τον Μουντές δεξί και τους Σταυρόπουλο, Μανσούρ στο κέντρο της άμυνας. Αμυντικά χαφ ήταν οι Ματουσαμί και Τσιγγάρας και πίσω από τον προωθημένο Τσούμπερ από αριστερά προς τα δεξιά, οι Μπάκου, Μίχορλ και Γιουμπιτάνα.

Μαγική παράσταση του Γιουμπιτάνα στο πρώτο ημίχρονο

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή και το πρώτο ημίχρονο. Ένα ημίχρονο που είχε έναν μεγάλο, τεράστιο πρωταγωνιστή. Ο λόγος για τον Ντένζελ Γιουμπιτάνα με τον Βέλγο μεσοεπιθετικό να κάνει τα πάντα. Να δίνει ασίστ, να πετυχαίνει γκολ και να είναι μια συνεχής πηγή κινδύνου για την άμυνα του Αστέρα.

Ο Μανσούρ άνοιξε το σκορ

Οι φιλοξενούμενοι είχαν τον έλεγχο σε όλο το πρώτο ημίχρονο χάνοντας σημαντικές ευκαιρίες για να ανοίξουν το σκορ, κάτι που κατάφεραν στο 27'. Αρχικά ο Γιουμπιτάνα βρέθηκε σε θέση βολής με τον Παπαδόπουλο να νικάει τον Βέλγο και να στέλνει τη μπάλα κόρνερ. Ένα κόρνερ που εκτελέστηκε με πάσα στον Γιουμπιτάνα που έκανε ωραία σέντρα για να κάνει ο Μανσούρ με κεφαλιά το 0-1.

Μετά την ασίστ σκόραρε ο Βέλγος

Και μετά το 0-1 ο Ατρόμητος συνέχισε να έχει τον έλεγχο και να βρίσκεται συνεχώς κοντά στην εστία του Παπαδόπουλου. Μια πίεση που απέδωσε καρπούς στο 41'. Οι «κυανόλευκοι» έκλεψαν την μπάλα, έφυγαν εξαιρετικά στην κόντρα με τον Γιουμπιτάνα με πολύ όμορφο πλασέ να κάνει το 2-0 για τους φιλοξενούμενους.

Τρομερό γκολ του Μπαρτόλο και ανούσια κατοχή για τον Αστέρα

Στο δεύτερο ημίχρονο οι φιλοξενούμενοι έδωσαν πολύ χώρο στον αντίπαλό τους, με τους γηπεδούχους να είναι συνεχώς μπροστά, αλλά να μην μπορούν να κάνουν μια μεγάλη φάση, έχοντας ανούσια κατοχή της μπάλας.

Έτσι φτάσαμε ως το 79' με τον Μπαρτόλο με ένα εντυπωσιακό γκολ να μειώνει σε 2-1 πετυχαίνοντας σίγουρα το πιο όμορφο φετινό γκολ της ομάδας του και ένα από τα πιο όμορφα συνολικά φέτος. Το 2-1 όμως έμεινε μέχρι το τέλος με τον Ατρόμητο να πανηγυρίζει μια μεγάλη νίκη βυθίζοντας και άλλο τον Αστέρα.

MVP: Έδωσε ασίστ και ειδικά στο πρώτο ημίχρονο τα έκανε όλα. Ε δεν γινόταν να ήταν άλλος MVP από τον Γιουμπιτάνα.

ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥΣ: Μόνο για την ΓΚΟΛΑΡΑ που έβαλε παρότι μέχρι τότε δεν είχε κάνει απολύτως τίποτα θα βάλουμε σε αυτή την θέση τον Μπαρτόλο.

ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Όλος ο Αστέρας του πρώτου ημιχρόνου που δεν μπόρεσε σε κανένα σημείο να απειλήσει τον αντίπαλό του.

Η ΓΚΑΦΑ: Δεν υπήρξε η μεγάλη γκάφα στο ματς.

ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Κανένα πρόβλημα με τον Ματσούκα καθώς δεν υπήρξε και η μεγάλη φάση.

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA: Ο Ατρόμητος είχε τον έλεγχο στο πρώτο ημίχρονο, πέτυχε δύο γκολ και έχασε πολλές ευκαιρίες. Στο δεύτερο τον είχε ο Αστέρας αλλά εκτός του τέρματος δεν έκανε τίποτα άλλο με το 2-1 να είναι απολύτως δίκαιο.

Οι συνθέσεις του αγώνα

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Μίλαν Ράσταβατς): Παπαδόπουλος, Καστάνο, Σιλά, Άλχο, Τσίκο (64΄Γκονζάλεθ), Γιαμπλόνσκι, Μουνιόθ, Κετού (82΄Χαραλαμπόγλου), Μπαρτόλο, Μακέντα, Μίτροβιτς (56΄Καλτσάς).

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Ντούσαν Κερκέζ): Χουτεσιώτης, Σταυρόπουλος, Ούρονεν, Μανσούρ, Μουντές, Μουτουσαμί, Τσιγγάρας, Μιχόρλ (90΄Καραμάνης), Τσούμπερ (81΄Τσαντίλας), Γιουμπιτάνα (70΄Πνευμονίδης), Μπάκου (70΄Ουκάκι).