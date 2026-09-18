Αλγκουαθίλ: «Δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι, δεν μπορούμε να επιτρέψουμε συνεχόμενες ήττες στο Πρωτάθλημα»

Ο Βάσκος προπονητής μίλησε στα κανάλια της NOVA για το επικείμενο Λεβαδειακός - Ολυμπιακός αλλά και τα θετικά στοιχεία των Πειραιωτών αυτό το διάστημα.

Ο κόουτς του Ολυμπιακού, Ιμανόλ Αγκουαθίλ, τόνισε στη NOVA για:

Τον Λεβαδειακό και την πρώτη εκτός έδρας νίκη στο Πρωτάθλημα: «Αφού δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να δουλέψουμε και να προσπαθήσουμε να κάνουμε καλά τα πράγματα που κάναμε και στο τελευταίο παιχνίδι, κυρίως στο Europa League. Θέλουμε να κλείσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτό το διάστημα, γιατί μετά έρχεται η διακοπή. Εκεί θα έχουμε μερικές ημέρες για να δουλέψουμε λίγο περισσότερο με την ομάδα, αν και σίγουρα αρκετοί παίκτες θα φύγουν με τις εθνικές τους ομάδες.

Θέλουμε λοιπόν να δώσουμε συνέχεια στην πολύ καλή δουλειά που κάναμε στο ευρωπαϊκό παιχνίδι: να κερδίσουμε χρόνο και, πάνω απ' όλα, να πετύχουμε την πρώτη μας εκτός έδρας νίκη στο Πρωτάθλημα».

Το ματς με τον Λεβαδειακό και εάν μπορεί να αποδειχθεί παγίδα μετά την ευρωπαϊκή νίκη και πριν από τη διακοπή: «Θα μπορούσε να είναι παγίδα, αλλά δεν γίνεται να το επιτρέψουμε - γιατί είμαστε μεγάλη ομάδα - και οι μεγάλες ομάδες πρέπει να ξεχνούν γρήγορα τόσο τις νίκες όσο και τις ήττες. Αυτό που πρέπει να κάνουν είναι να προετοιμάζονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για το επόμενο παιχνίδι και να κερδίζουν.

Έχουμε ήδη στραβοπατήσει εδώ, στο εντός έδρας παιχνίδι με τον ΟΦΗ και δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στον εαυτό μας να έχουμε δύο συνεχόμενες ήττες στο Πρωτάθλημα».

Τα γκολ των δύο επιθετικών και την προσθήκη του Μάριους: «Η αλήθεια είναι ότι είμαι πολύ χαρούμενος. Για έναν επιθετικό είναι πολύ σημαντικό να σκοράρει και, ναι, έρχεται ακόμη ένας. Δεν νομίζω ότι θα μας περισσεύουν οι επιθετικοί, γιατί έχουμε πολλά παιχνίδια και χρειαζόμαστε και οι τρεις να σκοράρουν και να δουλεύουν καλά.

Θα έχουμε πάρα πολλά παιχνίδια και θα υπάρξουν ευκαιρίες για όλους. Είναι πολύ ευχάριστο νέο το ότι οι επιθετικοί σκοράρουν, αλλά εγώ κρατάω επίσης την εξαιρετική δουλειά που έκαναν και οι δύο σήμερα».