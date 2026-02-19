Η ΔΕΑΒ ταυτοποίησε και κάλεσε σε ακρόαση δύο φυσικά πρόσωπα για επεισόδια με την αστυνομία κατά την αναμέτρηση της Κηφισιάς με τον ΟΦΗ.

Δύο φυσικά πρόσωπα που ταυτοποιήθηκαν κάλεσε η ΔΕΑΒ για επεισόδια με την αστυνομία κατά την αναμέτρηση της Κηφισιάς με τον ΟΦΗ. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Επιτροπής η κατηγορία είναι για ρίψη πλαστικών καθισμάτων και μεταλλικού κάδου σε αστυνομικούς.

Θυμίζουμε πως η ένταση προέκυψε όταν περίπου 30 οπαδοί, οι οποίοι δεν ήταν καμίας εκ των δύο ομάδων, καθώς είχαν ανάλογα διακριτικά, μπήκαν στην εξέδρα των γηπεδούχων. Στο σημείο της έντασης έσπευσαν μέλη της διοίκησης του κλαμπ των Βορείων Προαστίων, προεξέχοντος του διοικητικού ηγέτου του συλλόγου, Χρήστου Πρίτσα, «έσβησαν» την κατάσταση και το ματς συνεχίστηκε κανονικά.

Για το περιστατικό κλήθηκε το κλαμπ των Βορείων Προαστίων από το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό της Λίγκας, σε απολογία που θα γίνει την Παρασκευή (20/2, 9:30).

Η ανακοίνωση της ΔΕΑΒ

«Καλεί σε ακρόαση, στις 25/02/2026, δύο ταυτοποιημένα φυσικά πρόσωπα, αναφορικά με σοβαρό φαινόμενο βίας (ρίψη πλαστικών καθισμάτων και μεταλλικού κάδου απορριμμάτων στις αστυνομικές δυνάμεις), που σχετίζεται με τον αθλητισμό και στο οποίο φέρεται ότι συμμετείχαν, στις 15/02/2026, στο Δημοτικό Γήπεδο Νεάπολης, κατά τη διάρκεια του αγώνα ΠΑΕ ΚΗΦΙΣΙΑ – ΠΑΕ ΟΦΗ, για την 21η αγωνιστική του πρωταθλήματος Stoiximan Super League, περιόδου 2025/2026.

Εφαρμογή άρθρου 1 ν. 4326/2015 παρ.1 και 2, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν. 5224/2025».

Η ενημέρωση της Super League

«ΠΑΕ Κηφισιά, Χ. Πρίτσας (Πρόεδρος): "Βάσει των αναφερομένων στο από 15/2/2026 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 15/2/2026 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα, στην από 17/2/2026 Έκθεση Παρατηρητή ΔΕΑΒ και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 1003/2/130/1/18-μζ’ από 16/2/2026 Έκθεση της Αστυνομίας" στον αγώνα ΠΑΕ Κηφισιά-ΠΑΕ ΟΦΗ.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α’, 15 παρ. 4 περ. α’, β’, 5 παρ. 1, 2, 19 παρ. 1 του Π.Κ. της ΕΠΟ».