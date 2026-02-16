Ο ΟΦΗ με ανακοίνωση του ευχαρίστησε την Κηφισιά τόσο για τη φιλοξενία, όσο και για τη θετική ανταπόκριση για εισιτήρια.

ΟΦΗ και Κηφισιά μας προσέφεραν ματσάρα στη Νεάπολη με τέσσερα γκολ και πολλές φάσεις, όμως τελικά έμειναν στην ισοπαλία με 2-2, με τους γηπεδούχους να «γυρίζουν» από το 0-2 στο 8ο λεπτό.

Οι Κρητικοί για ακόμα ένα ματς είχαν φιλάθλους στο πλευρό τους και σε αυτό το πλαίσιο ευχαρίστησαν το κλαμπ των Βορείων Προαστίων τόσο για την άρτια φιλοξενία, όσο και για την ανταπόκριση στο αίτημα για εισιτήρια, όπως πράττει πάντοτε η Κηφισιά ανεξαρτήτως φιλοξενούμενου.

Άλλωστε, για την ένταση που προκλήθηκε στο γήπεδο με την αστυνομία δεν ευθύνονται φίλοι καμίας εκ των δύο ομάδων, αλλά οπαδοί... τρίτης, ενώ η διοίκηση των γηπεδούχων συνέβαλε τα μέγιστα ώστε να «σβήσει» άμεσα η κατάσταση.

Η ανακοίνωση του ΟΦΗ

«Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 ευχαριστεί την ΠΑΕ Κηφισιά για την φιλοξενία στη μεταξύ μας αναμέτρηση, στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, καθώς και για την θετική ανταπόκριση και συνεργασία προκειμένου να δοθούν εισιτήρια για την εξυπηρέτηση των φιλάθλων της ομάδας μας».