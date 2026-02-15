Περίπου 30 οπαδοί άλλης ομάδας προκάλεσαν ένταση στη Νεάπολη με αποτέλεσμα να διακοπεί προσωρινά ο αγώνας της Κηφισιάς με τον ΟΦΗ.

Ένταση και προσωρινή διακοπή σημειώθηκε στην αναμέτρηση της Κηφισιάς με τον ΟΦΗ στη Νεάπολη. Περίπου 30 οπαδοί, οι οποίοι δεν ήταν καμίας εκ των δύο ομάδων, καθώς είχαν διακριτικά, μπήκαν στην εξέδρα των γηπεδούχων, προκάλεσαν ένταση με αποτέλσμα το ματς να σταματήσει.

Άμεσα αστυνομικοί πήγαν στο σημείο, ενώ έσπευσαν και μέλη της διοίκησης του κλαμπ των Βορείων Προαστίων, προεξέχοντος του διοικητικού ηγέτου του συλλόγου, Χρήστου Πρίτσα για να «σβήσουν» την κατάσταση.

Αξιοσημείωτο πως ο Τζέρεμι Αντόνισε ανέβηκε στην εξέδρα και πήρε το μωρό του, το οποίο μετέφερε στον πάγκο των γηπεδούχων άνθρωπος της ομάδας.

Μετά από διακοπή περίπου 5 λεπτών ο αγώνας συνεχίστηκε κανονικά και το ημίχρονο ολοκληρώθηκε στο 2-1 υπέρ των Κρητικών.