Τζόντζο Κένι, ο άνθρωπος των 90λεπτων που παίζει χωρίς ανάσα!

Σε ένα πρόγραμμα γεμάτο ντέρμπι ο Τζόντζο Κένι ήταν πάντα εκεί. Από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Ο Άγγλος μπακ έγινε σημείο αναφοράς στη δεξιά πλευρά του ΠΑΟΚ.

Υπάρχουν ποδοσφαιριστές που κερδίζουν τον κόσμο με μια στιγμή. Ένα γκολ, μια ενέργεια, μια μεγάλη βραδιά. Ειδικά, όταν παίζεις στο «κάστρο» της Τούμπας. Και υπάρχουν κι εκείνοι που τον κερδίζουν αλλιώς — παιχνίδι με το παιχνίδι, σπριντ με το σπριντ, λεπτό με το λεπτό. Ο Τζόντζο Κένι ανήκει ξεκάθαρα στη δεύτερη κατηγορία.

Η ανάδειξή του σε MVP Ιανουαρίου από τον κόσμο του ΠΑΟΚ δεν ήταν αποτέλεσμα εντυπωσιασμού. Ήταν αναγνώριση συνέπειας. Γιατί μέσα σε έναν μήνα γεμάτο ντέρμπι και ευρωπαϊκές μάχες, ο Άγγλος δεξιός μπακ δεν έλειψε ούτε δευτερόλεπτο από το γήπεδο. Πάντα εκεί. Πάντα στην ίδια ένταση.

Όταν είχε πρωτοέρθει στη Θεσσαλονίκη, είχε μιλήσει για αυτό που έψαχνε στο επόμενο βήμα της καριέρας του: «Ήθελα να νιώσω ξανά ότι παίζω για κάτι μεγάλο. Να υπάρχει πίεση, κόσμος, στόχοι. Όταν έμαθα για τον ΠΑΟΚ και την ατμόσφαιρα στην Τούμπα, κατάλαβα ότι είναι κάτι που θέλω να ζήσω».

Δεν άργησε να το καταλάβει στην πράξη. Η πρώτη επαφή με την Τούμπα ήταν αρκετή για να αντιληφθεί ότι εδώ το ποδόσφαιρο βιώνεται διαφορετικά.

«Η ένταση του κόσμου είναι απίστευτη. Σε σπρώχνει να δώσεις κάτι παραπάνω, ακόμα κι όταν έχεις κουραστεί», είχε πει χαμογελώντας μετά από ένα από τα πρώτα του γεμάτα παιχνίδια.

Και αυτό ακριβώς έκανε τον Ιανουάριο. Έδωσε πάντα κάτι παραπάνω.

Ο ΠΑΟΚ του Ραζβάν Λουτσέσκου πέρασε μέσα από απαιτητικά παιχνίδια, με συνεχόμενα ταξίδια και υψηλό ρυθμό, όμως η δεξιά πλευρά έμοιαζε σταθερή. Ο Κένι έγινε ο παίκτης που δύσκολα παρατηρείς όταν όλα λειτουργούν σωστά — αλλά καταλαβαίνεις αμέσως όταν λείπει.

«Προσπαθώ να είμαι αξιόπιστος για την ομάδα. Να ξέρει ο προπονητής και οι συμπαίκτες μου ότι μπορούν να βασίζονται πάνω μου», είχε δηλώσει πρόσφατα. Και αυτή η φράση μοιάζει να εξηγεί όλη τη διαδρομή του μέχρι σήμερα στην Τούμπα.

Δεν είναι ο μπακ των υπερβολών. Είναι ο μπακ της ισορροπίας. Τρέχει ασταμάτητα, ανεβαίνει όταν πρέπει, αμύνεται με πειθαρχία και σπάνια χάνει τη συγκέντρωσή του. Ένα προφίλ που ταιριάζει απόλυτα στη φιλοσοφία της ομάδας.

Η ψήφος των φιλάθλων, άλλωστε, δεν αφορά μόνο έναν μήνα. Είναι η αποδοχή ενός ποδοσφαιριστή που μπήκε γρήγορα στη νοοτροπία του συλλόγου.

«Από την πρώτη μέρα ένιωσα ότι βρίσκομαι σε έναν σύλλογο που ζει για το ποδόσφαιρο. Αυτό σε κάνει να θέλεις να δίνεις τα πάντα», λέει και δείχνει να το πιστεύει. .

Και κάπως έτσι, σχεδόν αθόρυβα, ο Άγγλος που ήρθε το καλοκαίρι χωρίς τυμπανοκρουσίες έγινε ένας από τους πιο σίγουρους παίκτες της ενδεκάδας. Ο μαγικός Ιανουάριος απλώς το επιβεβαίωσε.

Ο μήνας της απόλυτης συνέπειας

Αν υπάρχει ένας τρόπος να εξηγηθεί γιατί ο Τζόντζο Κένι αναδείχθηκε MVP Ιανουαρίου από τον κόσμο του ΠΑΟΚ, αυτός βρίσκεται στους αριθμούς — και κυρίως στη λέξη «σταθερότητα».

Ο Άγγλος δεξιός μπακ δεν έχασε ούτε λεπτό μέσα στον πρώτο μήνα του 2026. Αγωνίστηκε σε όλα τα παιχνίδια από την αρχή μέχρι το τέλος, αποτελώντας μία από τις πιο αξιόπιστες σταθερές στο αγωνιστικό πλάνο του Ραζβάν Λουτσέσκου.

Η μοναδική απουσία του καταγράφηκε στο παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό (4-1), όπου τη θέση του πήρε ο Ζόαν Σάστρε, καθώς ο Κένι είχε συμπληρώσει κάρτες.

Εννιά παρουσίες βασικού σε δέκα παιχνίδια, όλα τα μεγάλα ματς στην ενδεκάδα και συνεχόμενα 90λεπτα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Ο Κένι δεν έγινε MVP χάρη σε μια στιγμή ή ένα highlight, αλλά επειδή αποτέλεσε τον πιο σταθερό παίκτη της δεξιάς πλευράς του ΠΑΟΚ σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό αγωνιστικό διάστημα.

Ιανουάριος 2026 — 5/5 γεμάτα 90λεπτα

Πέντε παιχνίδια, πέντε πλήρη ματς, απέναντι σε αντιπάλους διαφορετικών απαιτήσεων, από τη Super League μέχρι τις ευρωπαϊκές μάχες. Ο Κένι ήταν παρών σε κάθε λεπτό, χωρίς διαχείριση και χωρίς ανάσες.

10/01/26 | Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ 0-3 → 90’

14/01/26 | Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 0-2 → 90’

18/01/26 | ΠΑΟΚ – ΟΦΗ 3-0 → 90’

22/01/26 | ΠΑΟΚ – Ρεάλ Μπέτις 2-0 → 90’

29/01/26 | Λυών – ΠΑΟΚ 4-2 → 90’

Το 2026 μέχρι σήμερα — ο «σίγουρος» της δεξιάς πλευράς

Η εικόνα δεν άλλαξε ούτε με την είσοδο στον Φεβρουάριο. Σε δέκα συνολικά αγώνες που έδωσε ο ΠΑΟΚ μέσα στο 2026, ο Άγγλος μπακ ήταν βασικός στους εννέα, χάνοντας μόνο μία αναμέτρηση — όχι λόγω τραυματισμού ή rotation, αλλά εξαιτίας τιμωρίας από κάρτες.

10/01/26 | Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ 0-3 → 90’

14/01/26 | Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 0-2 → 90’

18/01/26 | ΠΑΟΚ – ΟΦΗ 3-0 → 90’

22/01/26 | ΠΑΟΚ – Ρεάλ Μπέτις 2-0 → 90’

29/01/26 | Λυών – ΠΑΟΚ 4-2 → 90’

01/02/26 | ΠΑΟΚ – Πανσερραϊκός 4-1 → Απών (τιμωρία καρτών)

04/02/26 | Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 0-1 → 90’

08/02/26 | Άρης – ΠΑΟΚ 0-0 → 90’

11/02/26 | ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 2-0 → 90’

15/02/26 | ΠΑΟΚ – ΑΕΚ 0-0 → 90’

Από το Λίβερπουλ στην Τούμπα: Το ταξίδι του Κένι

Γεννημένος στο Λίβερπουλ στις 19 Μαρτίου 1997, ο Τζόντζο Κένι μεγάλωσε ποδοσφαιρικά σε ένα περιβάλλον όπου το ποδόσφαιρο δεν είναι απλώς άθλημα αλλά τρόπος ζωής. Η ακαδημία της Έβερτον αποτέλεσε το σπίτι του για χρόνια και εκεί διαμορφώθηκε ως ένας σύγχρονος full back, με ένταση, ταχύτητα και αγγλική ποδοσφαιρική νοοτροπία.

Με τη φανέλα των «ζαχαρωτών» κατέγραψε 50 συμμετοχές στην Premier League, αποκτώντας εμπειρίες στο υψηλότερο επίπεδο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Το πρώτο μεγάλο βήμα εκτός Αγγλίας ήρθε τη σεζόν 2019-20, όταν αγωνίστηκε ως δανεικός στη Σάλκε, γνωρίζοντας από κοντά την απαιτητική ατμόσφαιρα της Bundesliga.

Το 2022 μετακόμισε στη Χέρτα Βερολίνου ως ελεύθερος, συνεχίζοντας στη Γερμανία, πριν πάρει το περασμένο καλοκαίρι μια απόφαση που άλλαξε την πορεία της καριέρας του. Παρά τις προτάσεις που είχε από ομάδες της Bundesliga, επέλεξε τον ΠΑΟΚ, ταξιδεύοντας στη Θεσσαλονίκη μαζί με τον πατέρα του για να γνωρίσει από κοντά την πόλη και τον σύλλογο.

Λίγες μέρες ήταν αρκετές για να πει το «ναι». Σήμερα, οκτώ μήνες μετά, η επιλογή μοιάζει αμοιβαία δικαιωμένη. Ο Κένι βρήκε στον ΠΑΟΚ ένα περιβάλλον πίεσης και πάθους που ταιριάζει στη νοοτροπία του — και ο ΠΑΟΚ έναν ποδοσφαιριστή που παίζει με την ίδια ένταση είτε στο πρώτο είτε στο τελευταίο λεπτό.