Μπραν – ΠΑΟΚ: Ποδοσφαιρική γιορτή έξω από το Brann Stadion (vids)
Το Μπέργκεν ζει ήδη στους ρυθμούς της μεγάλης αναμέτρησης της Μπραν με τον ΠΑΟΚ για τα playoffs του Conference League.
Λίγες ώρες πριν από τη σέντρα, έξω από το πανέμορφο Brann Stadion έχει στηθεί μια πραγματική ποδοσφαιρική γιορτή. Εκατοντάδες φίλοι της Μπραν, ντυμένοι στα κόκκινα, έχουν συγκεντρωθεί από νωρίς στους χώρους γύρω από το γήπεδο, με μπύρες, μουσική και συνθήματα, περιμένοντας την έναρξη του αγώνα.
Πραγματική γιορτή έξω από το πανέμορφο Brann Stadiion λιγες ωρες πριν απο την σέντρα του Μπραν - ΠΑΟΚ για τα playoffs του Conference LeagueAugust 27, 2026
Αποστολή στο Μπέργκεν: Δημήτρης Τσορμπατζόγλου#paokfc pic.twitter.com/qS0nd4Rde3
Το γήπεδο των 17.500 θέσεων αναμένεται να είναι κατάμεστο, με την Μπραν να ποντάρει πολλά στη δύναμη της έδρας της για τη ρεβάνς μετά το 1-1 της Τούμπας.
Τη δική τους παρουσία στις εξέδρες θα έχουν και περίπου 200 φίλοι του ΠΑΟΚ, οι οποίοι έκαναν το μακρινό ταξίδι μέχρι το Μπέργκεν για να βρεθούν δίπλα στην ομάδα του Αλέσιο Λίσι στη μάχη για την ευρωπαϊκή πρόκριση.
Το σκηνικό έχει ήδη στηθεί. Και όσο πλησιάζει η ώρα της σέντρας, το Brann Stadion αρχίζει να αποκτά την εικόνα και τον παλμό που αρμόζει σ' έναν αγώνα που θα κρίνει ένα εισιτήριο για την επόμενη φάση του Conference League.
Άποψη μέσα από το πανέμορφο Brann Stadion λίγο πριν απο την σέντρα του Μπραν - ΠΑΟΚ για τα playoffs του Conference League— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) August 27, 2026
Αποστολή στο Μπέργκεν: Δημήτρης Τσορμπατζόγλου#paokfc pic.twitter.com/pXYeaiybqz
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