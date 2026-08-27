Ο Αλέσιο Λίσι επέλεξε 4-3-3 για τη μεγάλη ρεβάνς στο Μπέργκεν, με τον Τιμ Λουσέ σε ρόλο μέσου και τον Εντιαγέ στην κορυφή της επίθεσης.

Ο Αλέσιο Λίσι έκανε τις επιλογές του για τον «τελικό» του ΠΑΟΚ απέναντι στην Μπραν, επιλέγοντας τελικά το 4-2-3-1 και όχι την εκδοχή με τρία χαφ που υπήρχε στις σκέψεις του τις τελευταίες ώρες.

Ο Γίρι Παβλένκα ξεκινά κάτω από τα δοκάρια, με τους Κένι, Χατζηδιάκο, Μιχαηλίδη και Γιαννούλη να αποτελούν την τετράδα της άμυνας.

Στη μεσαία γραμμή, οι Σανταμαρία και Χρήστος Ζαφείρης συνθέτουν το δίδυμο στον άξονα, ενώ ο Τιμ Λουσέ παίρνει θέση στο «δέκα», σε μια ενδιαφέρουσα επιλογή του Ιταλού τεχνικού για τον πιο δημιουργικό ρόλο πίσω από τον φορ.

Στα δύο άκρα της επίθεσης βρίσκονται οι Σόλα Σορετίρε και Δημήτρης Χατσίδης, με τον τελευταίο να καλύπτει ουσιαστικά τη θέση του τιμωρημένου Αντρίγια Ζίβκοβιτς.

Στην κορυφή ξεκινά ο Σερίφ Εντιαγέ, με τον Λίσι να του δίνει φανέλα βασικού στο σημαντικότερο μέχρι τώρα παιχνίδι της σεζόν.

Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Κένι, Χατζηδιάκος, Μιχαηλίδης, Γιαννούλης, Σανταμαρία, Ζαφείρης, Λουσέ, Χατσίδης, Σορετίρε, Εντιαγέ.