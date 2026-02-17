La mulţi ani, General.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου γίνεται σήμερα 57 ετών και ο Σταύρος Σουντουλίδης γράφει για τον άνθρωπο που δεν άλλαξε μόνο τον ΠΑΟΚ, αλλά άλλαξε και ο ίδιος μέσα από αυτόν.

Φαντάζομαι τους συνεργάτες του, με πρώτο τον τεχνικό διευθυντή, Χρήστο Καρυπίδη, να τον περιμένουν σήμερα στο αθλητικό κέντρο του ΠΑΟΚ στη Νέα Μεσημβρία με μια τούρτα και κάποια δώρα. Τα αποδυτήρια να γελάνε, οι ποδοσφαιριστές να του τραγουδούν «la mulţi ani, Razvan» ή «happy birthday, coach» και κάπου ανάμεσα στα ρουμανικά, τα αγγλικά και τα ελληνικά –που πλέον καταλαβαίνει σχεδόν άπταιστα– να χαμογελά αμήχανα, όπως πάντα όταν η κουβέντα φεύγει από το ποδόσφαιρο και πηγαίνει στον ίδιο.

Γιατί ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν ένιωσε ποτέ άνετα στο ρόλο του πρωταγωνιστή. Προτιμά να είναι ο σκηνοθέτης. Ο «Στρατηγός», όπως τον έχει «βαπτίσει» σχεδόν από το ξεκίνημα της άκρως επιτυχημένης συνεργασίας τους η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ.

Ο Ραζβάν, που εγώ προσωπικά έχω γνωρίσει, αυτός είναι. Ζει στα όρια, λειτουργεί στα άκρα, συγκρούεται, υπερασπίζεται μέχρι τέλους όσα πιστεύει. Όχι από παρόρμηση, αλλά από βαθιά επίγνωση. Ξέρει πάντα τι κάνει και γιατί το κάνει. Δεν προσπάθησε ποτέ να γίνει αρεστός. Δεν έμαθε να λειτουργεί ως δημοσιοσχετίστας. Και ίσως γι’ αυτό, ακόμη κι όσοι διαφωνούν μαζί του, στο τέλος αναγκάζονται να παραδεχθούν το προπονητικό του αποτύπωμα.

Γιατί οι αριθμοί δεν το συζητούν καν. Βλέπετε, όποιος προσπαθήσει να τον εξηγήσει μόνο μέσα από τίτλους, χάνει την ουσία.

Αήττητο πρωτάθλημα. Νταμπλ. Κύπελλα. Ένα πρωτάθλημα που χάθηκε εκτός γηπέδου. Ένα «μάγκικο» πρωτάθλημα το 2024. Ευρωπαϊκές πορείες έως τους «8». Νίκες, ρεκόρ, στιγμές που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή. Ο πιο επιτυχημένος προπονητής στην ιστορία του πάγκου του ΠΑΟΚ — όχι ως άποψη, αλλά ως γεγονός.

Το παιδί που έπρεπε να γίνει… Λουτσέσκου

Γεννημένος στις 17 Φεβρουαρίου 1969 στο Βουκουρέστι, μεγάλωσε μέσα σε αποδυτήρια. Όχι όμως ως προνομιούχο παιδί, αλλά ως «ο γιος του Λουτσέσκου». Ένα βάρος που τον ακολουθούσε παντού.

Ο καταστροφικός σεισμός του 1977 άλλαξε τη ζωή της οικογένειας και τον έφερε στη Χουνεντοάρα, μακριά από την πρωτεύουσα. Εκεί, ανάμεσα σε γήπεδα και προπονήσεις, έμαθε από μικρός κάτι που αργότερα θα γινόταν η μεγαλύτερη δύναμή του: να παρατηρεί τις ανθρώπινες σχέσεις μέσα σε μια ομάδα.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου με τον πατέρα του, Μιρτσέα στα μέσα της δεκαετίας του '70

Δεν του δόθηκαν έτοιμες απαντήσεις. Ο ίδιος έπρεπε να χτίσει τη δική του ταυτότητα. Να αποδείξει πως δεν ήταν απλώς «το παιδί του Μιρτσέα». Και τελικά, το κατάφερε όχι αντιγράφοντας τον πατέρα του, αλλά δημιουργώντας τη δική του ποδοσφαιρική φιλοσοφία — βασισμένη περισσότερο στο συναίσθημα και τη σύνδεση παρά στη θεωρία.

Ο ίδιος ο Μιρτσέα Λουτσέσκου το αναγνώρισε: ο Ραζβάν καταλάβαινε τις δυναμικές μιας ομάδας πριν ακόμη γίνει προπονητής.

Ίσως γιατί δεν έμαθε το ποδόσφαιρο από βιβλία. Το έζησε.

Η Θεσσαλονίκη που έγινε ζωή

Αν υπάρχει κάτι που άλλαξε πραγματικά τον Ραζβάν Λουτσέσκου, αυτό δεν είναι ένας τίτλος. Είναι η Θεσσαλονίκη.

Στο πρόσφατο ντοκιμαντέρ του Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο για τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ, ο Ρουμάνος προπονητής δεν μίλησε σαν τεχνικός. Μίλησε σαν άνθρωπος που ανακάλυψε έναν κόσμο διαφορετικό από οτιδήποτε είχε ζήσει.

Έναν κόσμο που δεν λειτουργεί λογικά, αλλά συναισθηματικά. Έναν κόσμο όπου ο ΠΑΟΚ δεν είναι απλώς ομάδα, αλλά τρόπος ζωής. Όπου η χαρά και η λύπη μιας πόλης εξαρτώνται από ένα αποτέλεσμα Κυριακής. Όπου άνθρωποι που παλεύουν καθημερινά βρίσκουν διέξοδο σε μια ασπρόμαυρη φανέλα.

«Έδωσα τα πάντα, αλλά πήρα απεριόριστα», είναι ίσως η πιο ειλικρινής εξομολόγηση που έκανε ποτέ.

Η Θεσσαλονίκη έγινε το δεύτερο σπίτι του. Μια πόλη ούτε μεγάλη ούτε μικρή, όπως λέει, αλλά γεμάτη ζωή. Μια πόλη που όταν τη ζεις, σε αλλάζει. Και στο τέλος, όπως παραδέχεται ο ίδιος, ο ΠΑΟΚ έγινε απλώς… η ζωή του.

Οι εικόνες που δεν σβήνουν

Οι αναμνήσεις του δεν είναι τακτικές ή συστήματα. Είναι εικόνες. Η παραλία της Θεσσαλονίκης να φωτίζεται με πυροτεχνήματα και τα βεγγαλικά τη νύχτα πριν το πρωτάθλημα του 2019.

Το ανοιχτό λεωφορείο μετά το πρωτάθλημα του 2024.

Πέντε χρόνια μετά την τελευταία τους δια ζώσης συνάντηση, Ιβάν Σαββίδης και Ραζβάν Λουτσέσκου είχαν πολλά να πουν. Και για πολλά να χαμογελάσουν! #TheBoss #TheGeneral #PAOKFamily pic.twitter.com/kwUoav4bKu — PAOK FC (@PAOK_FC) September 11, 2024

Ηλικιωμένοι να κλαίνε, παιδιά στους ώμους των πατεράδων τους, μια πόλη να κινείται σαν ένα σώμα.

Εκείνες τις στιγμές κατάλαβε ίσως περισσότερο από ποτέ τι σημαίνει να είσαι προπονητής του ΠΑΟΚ. Όχι επαγγελματικά. Υπαρξιακά. Γιατί για τον Λουτσέσκου, η ζωή μετριέται ανά τρεις ημέρες: αν κερδίζει ζει καλά, αν χάνει όλα βαραίνουν. Έτσι έμαθε να υπάρχει μέσα στο ποδόσφαιρο.

Ο άνθρωπος πίσω από τον «General»

Μακριά από τις κάμερες είναι σύζυγος, πατέρας, παππούς — «ο νεότερος παππούς στον κόσμο», όπως έλεγε γελώντας όταν πριν από χρόνια απέκτησε το πρώτο εγγόνι. Ένας άνθρωπος που εξακολουθεί να κουβαλά το ίδιο πάθος που απέκτησε ως παιδί στα αποδυτήρια δίπλα στον πατέρα του.

Δεν έμαθε το ποδόσφαιρο από συμβουλές. Το απορρόφησε σαν τρόπο ζωής.

Και ίσως γι’ αυτό η σχέση του με τον ΠΑΟΚ μοιάζει διαφορετική. Δεν είναι μια επαγγελματική συνεργασία. Είναι μια αμοιβαία ταύτιση χαρακτήρων: μια ομάδα που ζει στα άκρα και ένας προπονητής που δεν έμαθε ποτέ να ζει διαφορετικά.

Στα 57 του πλέον, ο Ραζβάν Λουτσέσκου παραμένει η μεγάλη ελπίδα του ΠΑΟΚ — και ταυτόχρονα ο μεγαλύτερος φόβος των αντιπάλων του.

Γιατί, τελικά, δεν άλλαξε μόνο την ιστορία του συλλόγου. Άφησε ένα κομμάτι της δικής του ζωής μέσα της.

La mulţi ani, General.