Τα ισπανικά media αποθέωσαν την Τούμπα τονίζοντας πως η Θέλτα θα έχει δύσκολο έργο κόντρα στον ΠΑΟΚ για τα play-offs του Europa League.

Η Θέλτα αντιμετωπίζει την Πέμπτη (19/2) τον ΠΑΟΚ για τη νοκ άουτ φάση του Europa League, στην Τούμπα, όπου αναμένεται να βρει μια εκρηκτική ατμόσφαιρα σε ένα δύσκολο στάδιο.

Η Sport χαρακτηρίζει την Τούμπα ως απόρθητο κάστρο, μια έδρα που έχει αποδειχθεί απροσπέλαστη για όλους τους αντιπάλους που την έχουν επισκεφθεί εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο. Παράλληλα, η καταλανική εφημερίδα τονίζει πως η ομάδα του Βίγκο θα έχει δύσκολο έργο απέναντι στους Θεσσαλονικείς.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» παραμένει στο «σπίτι» του αήττητος από τις 13 Φεβρουαρίου 2025, όταν είχε ηττηθεί από την ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Πλέον, μετράει 22 παιχνίδια χωρίς να γνωρίσει την ήττα, με απολογισμό 17 νίκες και πέντε ισοπαλίες. Το δημοσίευμα του ισπανικού μέσου χαρακτηρίζει την ομάδα του Λουτσέσκου ένα δυνατό σύνολο με αμυντική σταθερότητα και εξαιρετική αποτελεσματικότητα.