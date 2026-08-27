Οι Νορβηγοί ήταν αυτοί που άνοιξαν το σκορ στο ματς με τον ΠΑΟΚ, με τον Χολμ στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων να κάνει την κεφαλιά, τον Παβλένκα να αντιδρά τραγικά και έτσι να γίνεται το 1-0.

Από το πρώτο ως το τελευταίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου η Μπραν πίεζε τον ΠΑΟΚ που από την πλευρά του δεν μπορούσε να απειλήσει σε κανένα σημείο. Αυτοί η πίεση για τους Νορβηγούς απέδωσε καρπούς στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων με τον Χολμ μετά από κόρνερ να κάνει την κεφαλιά και να στέλνει τη μπάλα στα δίχτυα με τον Παβλένκα να έχει τραγική αντίδραση.