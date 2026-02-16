Αυτή ήταν η... 8η φορά που ο Σάββας Παντελίδης οδήγησε τον Παναθηναϊκό σε γκέλα και το 6ο 1-1 που του έχει αποσπάσει. Ιδού οι 24 φορές που ο έμπειρος κόουτς πλήγωσε το «Big 5».

Ο Σάββας Παντελίδης, δίχως αμφιβολία είναι επό τους πιο έμπειρους προπονητές της κατηγορίες. Από εκείνους που ξέρουν από φουρτούνες. Από εκείνους που γνωρίζουν πώς να αλλάζουν τα δεδομένα και πώς να οδηγούν την ομάδα τους σε... μπουνάτσες.

Το ίδιο είχε κάνει και με τον Αστέρα Aktor, πέρυσι, όταν επέστρεψε στην Τρίπολη σ' ένα πολύ περίεργο διάστημα για το σύλλογο με τις αλλαγές προπονητών (είχαν φύγει Ράσταβατς και Μακελελέ).

Φέτος, μετά την αποχώρησή του από το Κολοκοτρώνης, ήρθε η πρόκληση της ΑΕΛ Novibet. Όντας στον πάγκο των βυσσινί για 8 ματς, έχει πανηγυρίσει 3 νίκες, έχει αναδειχτεί ισόπαλος άλλες τριεις φορές ενώ ηττήθηκε δύο φορές. Με τον Παντελίδη η ομάδα του Κάμπου έχει τους 12 από τους 20 βαθμούς που έχει μαζέψει ως τώρα ούσα στο +4 από τη ζώνη του υποβιβασμού και με ματς λιγότερο.

Το «Χ» με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο ήταν ακόμα ένα... χτύπημά του στους «μεγάλους».

Κόντρα στον Παναθηναϊκό, δε, έχει παίξει συνολικά 15 φορές, εκ των οποίων έχει οδηγήσει το τριφύλλι σε γκέλα τις 8! Δύο φορές το έχει νικήσει (με τον Πανθρακικό και τον Αστέρα Τρίπολης), ενώ άλλες 6 φορές πήρε ισοπαλία. Το τρομερό είναι πως και οι 6 αυτές ισοπαλίες ήταν με το ίδιο σκορ: 1-1!

Πάμε να θυμηθούμε τις φορές που ο Παντελίδης έβαλε δύσκολα στο «Big 5».

Με την ΑΕΛ Novibet:

Παναθηναϊκός-ΑΕΛ Novibet 1-1

ΑΕΛ Novibet-Άρης 1-0

Με τον Αστέρα Τρίπολης:

Αστέρας Τρίπολης-Ολυμπιακός 1-0

Αστέρας Τρίπολης-Άρης 2-1

Ολυμπιακός-Αστέρας Τρίπολης 1-1

Αστέρας-ΠΑΟΚ 3-3

Αστέρας-Παναθηναϊκός 1-1

Παναθηναϊκός-Αστέρας 1-1

Αστέρας-ΠΑΟΚ 3-2

Αστέρας-Ολυμπιακός 1-1

Αστέρας-Παναθηναϊκός 1-0

Αστέρας-ΑΕΚ 2-0

Με τον Ατρόμητο:

Ατρόμητος-Αρης 2-2

Αρης-Ατρόμητος 0-0

Αρης-Ατρόμητος 1-2

Με τον Άρη:

Αρης-Παναθηναϊκός 1-1

ΠΑΟΚ-Άρης 1-1

Άρης-ΑΕΚ 2-0

Με τον Ηρακλή:

Ηρακλής-Παναθηναϊκός 1-1

Ηρακλής-ΠΑΟΚ 1-1

Ηρακλής-ΑΕΚ 2-2

Με τον Λεβαδειακό:

Λεβαδειακός-ΠΑΟΚ 3-2

Λεβαδειακός-Παναθηναϊκός 1-1

Με τον Πανθρακικό: