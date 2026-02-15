Παντελίδης: «Μπορούσαμε τη νίκη, εμείς την μεγαλύτερη ευκαιρία» (vid)

Ο τεχνικός της ΑΕΛ Novibet, Σάββας Παντελίδης ανέφερε πως η ομάδα του μπορούσε και τη νίκη κόντρα στον Παναθηναϊκό καθώς έχασε την μεγαλύτερη ευκαιρία.

Η ΑΕΛ Novibet κατέβηκε ψυχωμένη στην Λεωφόρο και κατάφερε να φύγει με το 1-1 κόντρα στον Παναθηναϊκό, παίρνοντας ένα σημαντικό βαθμό. Μάλιστα όπως ανέφερε και ο Σάββας Παντελίδης θα μπορούσε να πάρει και τη νίκη. Αναλυτικά ο έμπειρος προπονητής μιλώντας στην κάμερα της Cosmote TV ανέφερε τα εξής: «Νομίζω ότι στο αμυντικό κομμάτι έχουμε πάει πάρα πολύ καλά, δεν έχουμε αφήσει τον Παναθηναϊκό να δημιουργήσει πολλά πράγματα. Αν με ρωτάτε δεν είμαι πολύ ευχαριστημένος, γιατί ο αντίπαλος έχει την περισσότερη ώρα στην κατοχή του, έχει βγάλει ευκαιρίες και την μεγαλύτερη ευκαιρία την έχουμε εμείς. Αν πετύχουμε εκείνη την ώρα δεύτερο γκολ θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα.

Οπωσδήποτε όμως μπορούμε να χαμογελάσουμε, όταν παίρνεις ένα τέτοιο αποτέλεσμα με μεγάλη ομάδα όπως είναι ο Παναθηναϊκός. Θα μπορούσαμε να πάρουμε τη νίκη, τη μεγάλη ευκαιρία την έχουμε εμείς μετά το 1-0. Θα μπορούσαμε αν είχαμε βάλει δεύτερο γκολ να πάρουμε τη νίκη».