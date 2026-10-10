Σάββας Παντελίδης στο Gazzetta Magazino: «Έκανα έγκλημα που δεν άνοιξα την πόρτα να φύγω από την ΑΕΛ»

Ο Σάββας Παντελίδης φιλοξενήθηκε στο Gazzetta Magazino και μίλησε για τις ομάδες-σταθμούς της καριέρας του, αλλά και για το δύσκολο διάστημα που διετέλεσε προπονητής της ΑΕΛ.

Ο Σάββας Παντελίδης βρέθηκε καλεσμένος στο Gazzetta Magazino και μίλησε για όλους και για όλα!

Έκανε τις δικές του προβλέψεις για το πολυαναμενόμενο ντέρμπι των «αιωνίων», δίνοντα ένα ελαφρύ προβάδισμα στον γηπεδούχο Ολυμπιακό λόγω της έδρας και της αλλαγής στην ψυχολογία που φέρνει ένας νέος προπονητής, παρότι αναγνώρισε ότι ο Παναθηναϊκός είχε δείξει καλύτερη αγωνιστική εικόνα έως τώρα στο πρωτάθλημα.

Ο Έλληνας κόουτς μίλησε τόσο για την προπονητική πραγματικότητα, τονίζοντας ότι το κίνητρο των ποδοσφαιριστών και η παρουσία ισχυρών προσωπικοτήτων στα αποδυτήρια παίζουν τον καθοριστικότερο ρόλο στο να πάει καλά μια ομάδα, όμως ανέλυσε και κρυφές πτυχές της δικής του καριέρας.

Αναφερόμενος στο πέρασμά του από την ΑΕΛ, χαρακτήρισε λάθος του το ότι δεν αποχώρησε όταν δεν τηρήθηκαν τα συμφωνηθέντα, σημειώνοντας πως μια ομάδα δεν μπορεί να σωθεί χωρίς κοινή προσπάθεια όλων, αν και εξήρε τη στήριξη του κόσμου της Λάρισας όσο εκείνος βρισκόταν στο «τιμόνι» της.

Τέλος, ξεχώρισε τις επιτυχημένες περιόδους του σε Αστέρα AKTOR και Άρη, θυμήθηκε τις ιδιαίτερες συνθήκες που συνάντησε στον Ηρακλή και μίλησε με πολύ θερμά λόγια για τον Τάσο Χατζηγιοβάνη.