Την επέλασή της στο πρωτάθλημα συνεχίζει η Μαρκό. Η ομάδα του Σούλη Παπαδόπουλου επικράτησε με 1-0 της ΑΕΛ Novibet και έκανε το έξι στα έξι παραμένοντας στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα.

Δεν λέει να αφήσει το πόδι από το γκάζι η Μαρκό. Η ομάδα του Σούλη Παπαδόπουλου συνέχισε την ασταμάτητη πορεία της νικώντας και την ΑΕΛ Novibet με 1-0 και έκανε το έξι στα έξι στην Super League 2. «Χρυσός» σκόρερ για τους νικητές ο Μιούλερ που έκανε στο 88' το 1-0, με την Μαρκό να φτάνει στους 18 βαθμούς, αυξάνοντας την διαφορά της από τους Θεσσαλούς στους 7.

Οι «βυσσινί» από την πλευρά τους έχασαν ευκαιρίες για να σκοράρουν, δεν τα κατάφεραν και κινδυνεύουν να πέσουν στην 4η θέση αν ο Πανιώνιος κερδίσει την Δευτέρα τον ΠΑΟΚ Β'.

Στα του αγώνα είδαμε ένα ντέρμπι όπως το περιμέναμε με πολλές φάσεις στο πρώτο ημίχρονο που έληξε χωρίς γκολ. Στο δεύτερο και ειδικά μετά το 60' οι φιλοξενούμενοι είχαν τον έλεγχο έχασαν ευκαιρίες για να ανοίξουν το σκορ, με τον Μιούλερ στο 99' με κεφαλιά μετά από ολιγωρία της άμυνας των φιλοξενουμένων να διαμορφώνει το τελικό 1-0 δίνοντας την μεγάλη νίκη στην ομάδα του.

Σκόρερ: 88′ Μιούλερ κεφ.

Μαρκό (Παπαδόπουλος): Έξαρχος, Τσάκνης (46′ Μαρκοπουλιώτης), Καστάνιο, Σμάλης, Φατιόν (72′ Κωνσταντακόπουλος), Ντέντλερ (80′ Μπουσάι), Κυριακίδης (72′ Μιλόγεβιτς), Σεμπά, Μιούλερ, Ελ Αραμπί, Μεντόσα (59′ λ.τ Νεκούλ).

ΑΕΛ (Οφρυδόπουλος): Βενετικίδης, Καμπετσής, Γαργάλας, Γκρόζος, Μαζουλουξής, Τσιγγάρας (90+1′ Νίτσος), Αλμπάνης (74′ Πινακάς), Παπαγεωργίου (61′ Σίλβα), Νοικοκυράκης, Μακρής (74′ Αντράντα), Σάκιτς.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής

Πανσερραϊκός - Νέστος Χρυσούπολης 2-1

Athens Kallithea - Πανθρακικός 1-0

Ελλάς Σύρου - Νίκη Βόλου 0-1

Μαρκό - ΑΕΛ Novibet 1-0

Αναγέννηση Καρδίτσας - Ζάκυνθος Αναβλήθηκε

Απόλλων Καλαμαριάς - Πύργος 1-0

Ολυμπιακός Β' - Αστέρας Τρίπολης Β' 11/10

Πανιώνιος - ΠΑΟΚ Β' 12/10

Η βαθμολογία

Μαρκό 18

Athens Kallithea 12*

ΑΕΛ 11

Πανιώνιος 10*

Ελλάς Σύρου 9

Πανθρακικός 8

Απόλλων Καλαμαριάς 8

Νίκη Βόλου 7

Πανσερραϊκός 6***

Αστέρας Τρίπολης Β' 6*

ΠΑΟΚ Β' 5*

Πύργος 5

Νέστος Χρυσούπολης 4

Ολυμπιακός Β' 4**

Ζάκυνθος 2*

Αναγέννηση Καρδίτσας 2*

*με αγώνα λιγότερο

**με δυο αγώνες λιγότερους

*** Ο Πανσερραϊκός έχει τιμωρηθεί με -4 βαθμούς