H Super League 2 ανακοίνωσε τους ορισμούς της 7ης αγωνιστικής, στην οποία ξεχωρίζουν οι «μάχες» των διεκδικητών ΑΕΛ - Πανσερραϊκός και Νίκη Βόλου - Πανιώνιος.

Όπως κάθε Τρίτη, έγινε γνωστό το πρόγραμμα των ερχόμενων αναμετρήσεων της Super League 2. Στο «μενού» της Super League 2 ξεχωρίζουν δύο αναμετρήσεις μεταξύ διεκδικητών της ανόδου, το ΑΕΛ - Πανσερραϊκός και το Νίκη Βόλου - Πανιώνιος, τα οποία, φυσικά, θα μεταδοθούν τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2.

To τρίτο παιχνίδι που θα έχει τηλεοπτική κάλυψη είναι η αναμέτρηση Αστέρας Β' AKTOR - Ζάκυνθος. Από εκεί και πέρα, η Μάρκό θα υποδεχτεί την Ελλάς Σύρου και η Athens Kallithea θα φιλοξενηθεί από τον Νέστο στη Χρυσούπολη.

Θυμίζου ότι «ενδιάμεσα» μεσολαβεί και η εξ αναβολής αναμέτρηση της ομάδας της Καλλιθέας με τον Ολυμπιακό Β', στο Ρέντη, την ερχόμενη Τετάρτη (14/10), στις 14:45.

Super League 2 - 7η Αγωνιστική

Σάββατο 17 Οκτωβρίου

Αστέρας B' AKTOR - Ζάκυνθος (14:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, «Θ. Κολοκοτρώνης»)

Μαρκό - Ελλάς Σύρου (15:00, Δημ. Στάδιο Μαρκοπούλου)

Κυριακή 18 Οκτωβρίου

ΑΕΛ - Πανσερραϊκός (14:45, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, AEL FC Arena)

Νέστος Χρυσούπολης - Athens Kallithea (15:00, ΔΑΚ Χρυσούπολης)

Πανθρακικός - Ολυμπιακός Β' (15:00, ΔΑΚ Κομοτηνής)

Πύργος - Αν. Καρδίτσας (15:00, Παμπελοποννησιακό Στάδιο) - ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ

Δευτέρα 19 Οκτωβρίου