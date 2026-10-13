Super League 2: Το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής, ξεχωρίζουν ΑΕΛ - Πανσερραϊκός και Νίκη Βόλου - Πανιώνιος
Όπως κάθε Τρίτη, έγινε γνωστό το πρόγραμμα των ερχόμενων αναμετρήσεων της Super League 2. Στο «μενού» της Super League 2 ξεχωρίζουν δύο αναμετρήσεις μεταξύ διεκδικητών της ανόδου, το ΑΕΛ - Πανσερραϊκός και το Νίκη Βόλου - Πανιώνιος, τα οποία, φυσικά, θα μεταδοθούν τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2.
To τρίτο παιχνίδι που θα έχει τηλεοπτική κάλυψη είναι η αναμέτρηση Αστέρας Β' AKTOR - Ζάκυνθος. Από εκεί και πέρα, η Μάρκό θα υποδεχτεί την Ελλάς Σύρου και η Athens Kallithea θα φιλοξενηθεί από τον Νέστο στη Χρυσούπολη.
Θυμίζου ότι «ενδιάμεσα» μεσολαβεί και η εξ αναβολής αναμέτρηση της ομάδας της Καλλιθέας με τον Ολυμπιακό Β', στο Ρέντη, την ερχόμενη Τετάρτη (14/10), στις 14:45.
Super League 2 - 7η Αγωνιστική
Σάββατο 17 Οκτωβρίου
- Αστέρας B' AKTOR - Ζάκυνθος (14:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, «Θ. Κολοκοτρώνης»)
- Μαρκό - Ελλάς Σύρου (15:00, Δημ. Στάδιο Μαρκοπούλου)
Κυριακή 18 Οκτωβρίου
- ΑΕΛ - Πανσερραϊκός (14:45, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, AEL FC Arena)
- Νέστος Χρυσούπολης - Athens Kallithea (15:00, ΔΑΚ Χρυσούπολης)
- Πανθρακικός - Ολυμπιακός Β' (15:00, ΔΑΚ Κομοτηνής)
- Πύργος - Αν. Καρδίτσας (15:00, Παμπελοποννησιακό Στάδιο) - ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ
Δευτέρα 19 Οκτωβρίου
- Νίκη Βόλου - Πανιώνιος (14:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, «Π. Μαγουλάς»)
- ΠΑΟΚ Β' - Απόλλων Καλαμαριάς (15:00, Γήπεδο Απόλλωνα Καλαμαριάς)
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