Οι ατάκες του Ραζβάν Λουτσέσκου στη συνέντευξη Τύπου για το ματς του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ και τους Σάντσες, Ζαφείρη, Τάισον, Ζίβκοβιτς.

Ο ΠΑΟΚ δεν πήρε το ντέρμπι με την ΑΕΚ, αλλά με τα προβλήματα που είχε κατάφερε τουλάχιστον να μην χάσει. Ο τεχνικός του Δικεφάλου Ραζβάν Λουτσέσκου στη συνέντευξη Τύπου μίλησε για την αναμέτρηση, αλλά κυρίως για ορισμένους παίκτες, όπως οι Σάντσες, Ζαφείρη, Τάισον, Ζίβκοβιτς.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου:

Για τα συνεχόμενα ντέρμπι και την εξέλιξη του αγώνα, αν υπάρχει ικανοποίηση: «Με υπομονή και πρέπει να παραδεχτώ πόσο δύσκολο είναι να διαχειριστείς τα μεγάλα παιχνίδια, ζούμε μία περίπλοκη κατάσταση. Είμαι πολύ περήφανος για τους παίκτες μου, λαμβάνοντας όλα αυτά υπόψη. Η προσπάθεια των ποδοσφαιριστών ήταν πολύ μεγάλη, τέσσερα ντέρμπι και δύο ευρωπαϊκά, που... ρουφάνε πολλή ενέργεια. Αυξάνοντας τις πιθανότητες να χάσουμε ποδοσφαιριστές, όπως και συνέβη. Για το αν είμαι ικανοποιημένος, με την ηρεμία και την ψυχραιμία μου θα πω, πως θα μπορούσα να είχαμε κερδίσει, αλλά και να έχουμε χάσει.

Το χαμένο πέναλτι μας κόστισε ψυχολογικά, η ΑΕΚ πήρε αυτοπεποίθηση. Κάναμε πολλές κουβέντες, πως αυτά τα ματς κρίνονται στη μία φάση και πρέπει να είμαι προετοιμασμένοι για αυτό. Ακόμα και η φάση του Καμαρά είναι πριν την τελευταία φάση, αλλά συμβαίνει. Ο Μεϊτέ έχει πρόβλημα που κουβαλάει καιρό, παίζει με ενέσεις, κάτι που έχει έρθει από την υπερφόρτωση. Έχουμε καλή ροή στο παιχνίδι μας, όταν είμαστε πλήρεις. Έχουμε τρεις παίκτες στο «δέκα» εκτός και έναν εξτρέμ εκτός. Οι «καημένοι» Τάισον και Ζίβκοβιτς είναι απίστευτοι, αλλά τροποποιούμε το παιχνίδι μας. Όταν έχεις απουσίες παικτών ειδικά μεσοεπιθετικά, αυξάνεται η «περιέργεια» του αγώνα. Ο Χατσίδης είναι νεαρός δεν έχει εμπειρία από τέτοια ματς. Ένα άλλο κομμάτι είναι να βάζουμε χαφ στο «δέκα», όμως εκεί δυσκολεύει. Όλα αυτά «χαλάνε» τη ροή, αλλά δεν μπορούμε να μην σημειώσουμε την τεράστια προσπάθεια των ποδοσφαιριστών. Η ΑΕΚ έχει πολλή ποιότητα και φρεσκάδα με ένα παιχνίδι την εβδομάδα. Δίνει την δύναμη και προετοιμάζεται σωστά. Νομίζω ότι εμείς δώσαμε την απάντηση μας, αυτά τα πράγματα με καθιστούν περήφανο για τους παίκτες μου».

Για τις απουσίες και τα συνεχόμενα ματς, αν υπάρχει άλλη διαχείριση του υλικού: «Δεν είναι πρόβλημα οι απουσίες στο 100%, γιατί η ομάδα βρίσκεται εντός των τριών διοργανώσεων, πιάνει τοπ απόδοση και είναι πολύ καλή στα παιχνίδια. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να καταλάβεις στη διαχείριση από το ένα ματς στο άλλο είναι να δεις τι απουσίες θα έχεις στα επόμενα ματς, αν θα μπορούν να αγωνιστούν οι τραυματίες. Έτσι είναι η φιλοσοφία του κάθε ματς. Τηρουμένων των αναλογιών, θα παίρνουμε τις αποφάσεις που μπορούμε να πάρουμε με βάση τις επιλογές που έχουμε. Οπότε αυτό είναι το τι σημαίνει για εμάς η διαχείριση».

Για το αν είναι πλεονέκτημα να χρησιμοποιεί πολλούς παίκτες στο «δέκα»: «Έχει να κάνει και με τα λεπτά του ματς που περνούσαν, οπότε θέλαμε να ξεκουράσουμε τον Ζαφείρη. Υπάρχουν καταστάσεις στο ματς που μπορεί να αλλάξουν αυτόματα θέσεις οι παίκτες. Ο Χατσίδης βρέθηκε στο «δέκα» για πέντε λεπτά. Είναι μία προσπάθεια των παικτών να απεγκλωβιστούν από την κατάσταση. Μέσα στο ίδιο παιχνίδι υπάρχουν πολλά παιχνίδια που παίζονται παράλληλα. Έχοντας αρκετούς χαφ που μπορούν να παίξουν στο «δέκα», υπάρχουν καταστάσεις δύο. Να τρέξεις συνεχόμενα και να φτιάξεις ένα... τείχος».

Για την πρώτη εικόνα του Σάντσες: «Πιθανότατα θα τον δούμε σύντομα. Έχω απαντήσει για τις δυνατότητες του. Αλλά θα το θέσω αλλιώς. Το Παρίσι υποδέχτηκε τη Λανς με πέντε νέες μεταγραφές και ηττήθηκε με 0-5. Όταν έρχονται νέοι παίκτες, είναι πολύ σημαντικό να τους δώσεις χρόνο να προσαρμοστούν με τους υπόλοιπους παίκτες. Είναι σημαντικό να μην τον φέρεις σε... άβολη θέση να μην είναι έτοιμος. Να αρχίζουν να χτίζουν σχέσεις με τους υπόλοιπους. Να καταλαβαίνονται μεταξύ τους. Η ομάδα πρέπει να τους βοηθήσει. Προπόνηση με την προπόνηση έρχεται ο κατάλληλος χρόνος. Είμαι εντυπωσιασμένος από τη θέληση του Ζαφείρη να μάθει να εξελιχθεί, να φτάσει εκεί που θέλει. Να γίνει κορυφαίος. Θα είναι καλύτερη εικόνα το καλοκαίρι. Ο Σάντσες το ίδιο. Πολλά παραδείγματα ίδια. Ο Οζντόεφ φέτος είναι τοπ. Ακόμα και ο Κένι, όταν ήρθε με τη θέληση, δυναμικότητά του χρειάστηκε χρόνο προσαρμογής. Πλέον έχει χαρακτήρα».

Για τα εντός έδρας ντέρμπι του ΠΑΟΚ και το αήττητο της Τούμπας: «Είναι κάτι που δεν είχα σκεφτεί, γιατί σκεφτόμαστε κάθε ματς ξεχωριστά. Στόχος είναι ανεξάρτητα της έδρας να παρουσιάζουμε την ίδια νοοτροπία. Προφανώς πολύ σημαντική η υποστήριξη των φιλάθλων μας».



