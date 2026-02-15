ΠΑΟΚ - ΑΕΚ 0-0: Τα highlights του ντέρμπι
Το ντέρμπι της Τούμπας είχε φάσεις, αλλά όχι και νικητή. ΠΑΟΚ και ΑΕΚ έμειναν στο 0-0, ενώ και οι δύο ομάδες είχαν τις στιγμές τους.
Ο ΠΑΟΚ στο ξεκίνημα δεν μπόρεσε να αξιοποιήσει το πέναλτι που πήρε. Το κέρδισε ο Ζαφείρης από τον Μουκουντί, αλλά ο Στρακόσια νίκησε τον Γιακουμάκη.
Η ΑΕΚ μετά το 20' ισορρόπησε και στο 40' είχε την καλύτερη ευκαιρία της στο πρώτο ημίχρονο, όταν το δεξί σουτ εκτός περιοχής του Κοϊτά βρήκε το οριζόντιο δοκάρι κι έφυγε άουτ.
Στο δεύτερο ημίχρονο ο ΠΑΟΚ απείλησε με τον Ζίβκοβιτς και η ΑΕΚ με τον Γιόβιτς. Στη συνέχεια οι γηπεδούχοι άγγιξαν το 1-0 με τους Οζντόεφ, Καμαρά και στις καθυστερήσεις η Ένωση είχε την τεράστια ευκαιρία να φύγει με το διπλό, αλλά στην εξαιρετική σέντρα του Λιούμπιτσιτς, η κεφαλιά του Γιόβιτς κατέληξε στο αριστερό δοκάρι!
Τα highlights του αγώνα
