Κηφισιά - ΟΦΗ: Ο Θεοδωρίδης ήρθε από τον πάγκο και ισοφάρισε σε 2-2
Η Κηφισιά πίεσε ασφυκτικά για την ισοφάριση κόντρα στον ΟΦΗ και δικαιώθηκε. Τη λύση έδωσε ο Δημήτρης Θεοδωρίδης, ο οποίος ήρθε από τον πάγκο με την έναρξη του δεύτερου μέρους αντί του Πάτρικ Μίγιτς.
Στο 74ο λεπτό ο Πόμπο έπαιξε κάθετα, ο Νούνελι έφυγε στο χώρο, πάτησε περιοχή, σημάδεψε το δοκάρι με διαγώνιο σουτ και στην επαναφορά ο Θεοδωρίδης έσπρωξε την μπάλα σε κενή εστία για το 2-2.
Ο Μακεδόνας φορ αποκτήθηκε τον Γενάρη με αγορά από την Ντε Γκράαφσαπ και άνοιξε λογαριασμό στο σκοράρισμα στην πέμπτη του συμμετοχή, όλες ως αλλαγή.
Θυμίζουμε πως ο ΟΦΗ προηγήθηκε με δύο γκολ στο πρώτο 8λεπτο και η Κηφισιά μείωσε στο 19' με τον Αμανί.
