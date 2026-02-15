Η Κηφισιά ισοφάρισε στον εντός έδρας αγώνα με τον ΟΦΗ στο 74ο λεπτό, χάρη στο πρώτο γκολ του Δημήτρη Θεοδωρίδη.

Η Κηφισιά πίεσε ασφυκτικά για την ισοφάριση κόντρα στον ΟΦΗ και δικαιώθηκε. Τη λύση έδωσε ο Δημήτρης Θεοδωρίδης, ο οποίος ήρθε από τον πάγκο με την έναρξη του δεύτερου μέρους αντί του Πάτρικ Μίγιτς.

Στο 74ο λεπτό ο Πόμπο έπαιξε κάθετα, ο Νούνελι έφυγε στο χώρο, πάτησε περιοχή, σημάδεψε το δοκάρι με διαγώνιο σουτ και στην επαναφορά ο Θεοδωρίδης έσπρωξε την μπάλα σε κενή εστία για το 2-2.

Ο Μακεδόνας φορ αποκτήθηκε τον Γενάρη με αγορά από την Ντε Γκράαφσαπ και άνοιξε λογαριασμό στο σκοράρισμα στην πέμπτη του συμμετοχή, όλες ως αλλαγή.

Θυμίζουμε πως ο ΟΦΗ προηγήθηκε με δύο γκολ στο πρώτο 8λεπτο και η Κηφισιά μείωσε στο 19' με τον Αμανί.