Ο Λαζάν Αμανί μείωσε το σκορ για την Κηφισιά στο εντός έδρας ματς με τον ΟΦΗ με μακρινό σουτ, στο 19ο λεπτό.

Ο ΟΦΗ «σόκαρε» την Κηφισιά με δυο γκολ στα πρώτα 8 λεπτά του ματς στη Νεάπολη, όμως ο Λαζάρ Αμανί έδωσε «πνοή» στην ομάδα του, καθώς μείωσε το σκορ.

Στο 19ο λεπτό ο Ιβοριανός χαφ δοκίμασε το πόδι του εκτός περιοχής, η μπάλα κόντραρε στο γόνατο του Κρίζμανιτς και κατέληξε στα δίχτυα του Χριστογεώργου για το 1-2, το οποίο ήταν και το σκορ του πρώτου μέρους.

O 27χρονος χαφ έχει 3 γκολ σε 18 εμφανίσεις με την Κηφισιά, όμως τα άλλα δύο τα είχε πετύχει στο Κύπελλο Ελλάδας.