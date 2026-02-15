Κηφισιά - ΟΦΗ: Ο Αμανί μείωσε το σκορ και έδωσε «φιλί της ζωής»
Ο ΟΦΗ «σόκαρε» την Κηφισιά με δυο γκολ στα πρώτα 8 λεπτά του ματς στη Νεάπολη, όμως ο Λαζάρ Αμανί έδωσε «πνοή» στην ομάδα του, καθώς μείωσε το σκορ.
Στο 19ο λεπτό ο Ιβοριανός χαφ δοκίμασε το πόδι του εκτός περιοχής, η μπάλα κόντραρε στο γόνατο του Κρίζμανιτς και κατέληξε στα δίχτυα του Χριστογεώργου για το 1-2, το οποίο ήταν και το σκορ του πρώτου μέρους.
O 27χρονος χαφ έχει 3 γκολ σε 18 εμφανίσεις με την Κηφισιά, όμως τα άλλα δύο τα είχε πετύχει στο Κύπελλο Ελλάδας.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.