Ο Νέρι Καστίγιο με ανάρτησή του στα social media θέλησε να δείξει την απογοήτευσή του, μετά τα αρνητικά αποτελέσματα του Ολυμπιακού.

Το βράδυ του Σαββάτου (14/2) ο Ολυμπιακός «κόλλησε» στο μηδέν στη Βοιωτία, απέναντι στον Λεβαδειακό των 10 ποδοσφαιριστών και έμεινε στην 2η θέση της βαθμολογίας της Stoiximan Superleague και στο -2 από την πρωτοπόρο ΑΕΚ.

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν μπόρεσε να διασπάσει την καλά οργανωμένη αμυντική γραμμή εκείνης του Νίκου Παπαδόπουλου, με αποτέλεσμα οι... πολλές σέντρες στην περιοχή να κάνουν και πάλι την εμφάνισή τους.

Σε αυτό στάθηκε και ο άλλοτε άσος των «ερυθρόλευκων», Νέρι Καστίγιο. Ο Μεξικανός που είναι γνωστός για το ταπεραμέντο και τον... ατίθασο χαρακτήρα του, με ανάρτηση στο Facebook έκανε ξεκάθαρη την ενόχλησή του για τον τρόπο παιχνιδιού των Πειραιωτών, γράφοντας χαρακτηριστικά.

«Πάσα πάσα πάσα σέντρα

Πάσα πάσα πάσα σέντρα

Πάσα πάσα πάσα σέντρα

Έτσι σε κλειστές άμυνες δεν γίνεται.

Κάποιος να ντριμπλάρει προς το τέρμα, να περάσει έναν δύο τρεις. Δεν γίνονται αυτά».