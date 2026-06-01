Ο Ισπανός μέσος Ουνάι Λόπεθ, που φερόταν να είναι κοντά στον Ολυμπιακό, φέρεται να κλείνει στην Αθλέτικ Μπιλμπάο.

Ο Ολυμπιακός έχει στη λίστα του τον Ουνάι Λόπεθ, ο οποίος όμως, σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε ιστοσελίδα που ασχολείται με τη Ράγιο Βαγιεκάνο, είναι έτοιμος να μετακομίσει στην Αθλέτικ Μπιλμπάο.

«Ουνάι Λόπεθ, ο ποδοσφαιριστής από τη χώρα των Βάσκων ολοκληρώνει το συμβόλαιό του με την Ράγιο Βαγιεκάνο και θα μεταγραφεί στην Αθλέτικ Μπιλμπάο. Ευχαριστούμε για όλα Ουνάι, παίκτησ που μας έδωσε πολλά», αναφέρεται στο δημοσίευμα.

INFORMACIÓN | UNAI LÓPEZ



El futbolista vasco finaliza contrato con el Rayo Vallecano y se irá al Athletic Club.



Gracias por todo Unai, jugador que nos ha dado mucho. pic.twitter.com/OlixBS0PRB Δείτε Επίσης Γιατί δεν μένει ο Καλογερόπουλος May 29, 2026

Ο μέσος της Ράγιο Βαγιεκάνο να θυμίσουμε ότι ήταν βασικός (έγινε αλλαγή στο 62') στον τελικό του Conference League με την Κρίσταλ Πάλας.

Ο 30χρονος (30/10/95) Ισπανός μέσος της Ράγιο Βαγιεκάνο, μέτρησε 43 συμμετοχές τη σεζόν που ολοκληρώθηκε και είχε παράλληλα 2 γκολ και 5 ασίστ. Συνολικά στη Ράγιο Βαγιεκάνο, ο έμπειρος χαφ μέτρησε 222 αγώνες, 10 γκολ και 15 ασίστ. Το συμβόλαιό του ολοκληρώθηκε και πλέον ο ίδιος αναζητεί ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του.

Ενημερωθείτε εδώ για τα μεταγραφικά νέα του Ολυμπιακού