Ολυμπιακός για τον χαμό του Οικονόμου: «Εκφράζουμε την βαθιά μας θλίψη»
Με ανάρτησή της στα social media η ΠΑΕ Ολυμπιακός εξέφρασε τα συλλυπητήρια για τον χαμό του Μάριου Οικονόμου που έφυγε από την ζωή σε ηλικία 33 ετών.
Η είδηση του θανάτου του Μάριου Οικονόμου έχει προκαλέσει την θλίψη σε όλο τον κόσμο του ποδοσφαίρου με τις ομάδες μία μετά την άλλη να δίνουν συλλυπητήρια στους οικείους του.
Ο Ολυμπιακός με ανάρτησή του στα social media ανέφερε σχετικά: «Η οικογένεια του Ολυμπιακού εκφράζει την βαθιά της θλίψη και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια για την απώλεια του Μάριου Οικονόμου».
@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
