Ο Δημήτρης Τομαράς στέκεται στην μεγάλη αγωνιστική ευθύνη των παικτών του Ολυμπιακού που στη Λιβαδειά συνέχισαν από εκεί που σταμάτησαν στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.

Δεν ήταν μία καλή εβδομάδα αυτήν για τον Ολυμπιακό αγωνιστικά. Ξεκινώντας από το ντέρμπι της περασμένης Κυριακής με το 0-1 με τον Παναθηναϊκό για να φτάσουμε στο 0-0 του Σαββάτου με τον Λεβαδειακό στην Λιβαδειά.

Ναι ο Ολυμπιακός απέναντι στον Λεβαδειακό είχε περισσότερες καλές ευκαιρίες για γκολ. Ωστόσο συνέχισε σε σχεδόν ίδιο ή παρόμοιο τέμπο με το ντέρμπι του Φαλήρου με τον Παναθηναϊκό. Αφού χάθηκε ξανά ένα πρώτο ημίχρονο ο Ολυμπιακός - την ώρα που ο Λεβαδειακός έψαχνε διαρκώς λύσεις πίσω και έπαιξε και με 3 στόπερ - μετά την αποβολή του Όζμπολτ ήταν πρακτικά σαν να μην κέρδισε τίποτα.

Με εξαίρεση την κινητικότητα του Ζέλσον και κάποιες προσπάθειες του Αντρέ Λουίζ και λίγο του Έσε δεν έχει κανείς να κρατήσει τίποτα από αυτό το παιχνίδι. Ένα επιθετικό σχέδιο με αρκετές σέντρες και δίχως αντίκρισμα που χρειαζόταν σίγουρα περισσότερη ατομική ενέργεια, κάτι το απρόβλεπτο και γενικά κάτι το διαφορετικό. Δεν γίνεται να περιμένεις ότι θα μπορείς να βάλει γκολ με διαρκή γεμίσματα της μπάλας από τον στόπερ Μπιανκόν.

Ο ίδιος ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ - που φυσικά έχει και εκείνος την αγωνιστική ευθύνη για τον σύλλογο όπως και οι παίκτες - το είπε με τον τρόπο του. Οι σέντρες δεν ήταν τόσο καλές και χρειάζεται το κάτι παραπάνω. Το κάτι παραπάνω που πρέπει να έρθει όμως.

Οι παίκτες δεσμεύτηκαν και άρα εκείνοι καλούνται να το γυρίσουν

Λίγες ημέρες πριν ήταν οι παίκτες των Ερυθρόλευκων που στις μεταξύ τους συζητήσεις είχαν πει ότι θα γυρίσουν την κατάσταση και πώς το παίρνουν όλο πάνω τους. Με αυτήν την εικόνα στο Λεβαδειακός - Ολυμπιακός δεν γύρισαν κάτι. Δεν γύρισαν τίποτα και φυσικά είναι μεγάλη η ευθύνη τους. Ευθύνη που τους αναλογεί για μία τέτοια εμφάνιση.

Ήταν σαν ο Λεβαδειακός να οχυρώθηκε αμυντικά και να τους περίμενε για επιθέσεις που έδειχναν προβλέψιμες. Και επειδή έχει προηγηθεί το 0-1 με τον Παναθηναϊκό αυτή η δυσκολία που υπήρχε και στο βράδυ του Σαββάτου δεν βγάζει από πάνω την πίεση που παραμένει για αλλαγή αγωνιστικού προσώπου και ενώ έρχονται μπροστά χρονικά και τα 2 ματς με την Λεβερκούζεν στο Champions League.

Για άλλη μία φορά πολλά μπράβο στον κόσμο που βρέθηκε στην Λιβαδειά. Πάνω από 2.500 φίλοι των Πειραιωτών συνέδραμαν τις προσπάθειες των παικτών του Μεντιλίμπαρ αλλά την βελτίωση που περίμεναν δεν την είδαν. Άλλη μία αγωνιστική που ο Ολυμπιακός πήρε κάκιστο βαθμό όντας μία ομάδα που δυσκολεύεται πολύ στο να δημιουργήσει σωστά αλλά και να σκοράρει με συνέπεια.

Υ.Γ. Εκ του αποτελέσματος ο Ταρέμι θα μπορούσε να δώσει λύσεις σε αυτό το παιχνίδι. Επελέγη να τεθεί εκτός με παίκτες που ήρθαν από τον πάγκο στον Ολυμπιακό και δεν κατάφεραν να βοηθήσουν.