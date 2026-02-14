Τζολάκης: «Δεν είμαστε σε πολύ καλό φεγγάρι αλλά θα το γυρίσουμε»
Ο Κωνσταντής Τζολάκης, διεθνής γκολκίπερ του Ολυμπιακού, μετά το 0-0 με τον Λεβαδειακό εκτός έδρας, μίλησε στη NOVA. Εκεί τόνισε χαρακτηριστικά: «Εννοείται πως δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Είχαμε την υπεροχή, μας έλλειπε μια καλή σέντρα ή ένας συνδυασμός για να βρούμε το γκολ. Τελικά πήραμε έναν βαθμό. Η συνέχεια είναι πολύ μεγάλη, δεν μπορώ να διανοηθώ πως είμαστε εκτός πρωταθλήματος, ούτε να υπάρχει μια τέτοια πίεση. Δεν είμαστε σε πολύ καλό φεγγάρι, αλλά είμαι σίγουρος πως θα το γυρίσουμε και στο τέλος του πρωταθλήματος θα είμαστε εμείς στην κορυφή».
